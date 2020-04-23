Prestigio представила смартбук Smartbook 141 C4. Цена

Prestigio представляет Prestigio Smartbook 141 C4. Сочетание производительности, хорошего экрана и возможностей ОС порадует ценителей компактных решений.

Prestigio предлагает эффективную многозадачность, хорошую функциональность, высококачественный дисплей, современный дизайн, малый вес и способность новой модели смартбука к быстрому и лёгкому апгрейду.

Smartbook 141 C4 работает на базе процессора AMD A4-9120E с частотой до 2,5 ГГц, который используется в ноутбуках Prestigio впервые.

«Мы очень рады сотрудничать с Prestigio в рамках вывода на рынок ноутбука Smartbook 141 C4. Считаю, что Smartbook 141 C4 — отличный продукт, и мы действительно гордимся тем, что он работает на базе технологии AMD», - отметил Омар Фахри, директор по продажам AMD, отвечающий за рынки Европы, Ближнего Востока и Африки.

Благодаря тандему процессора с 4 ГБ оперативной памяти устройство быстро справляется с любыми задачами по бизнесу или учебе, поэтому подойдёт как студентам, так и предпринимателям. А слот для 2,5-дюймового жесткого диска всегда позволяет расширить возможности смартбука.

Важную информацию можно хранить на 64 ГБ встроенной памяти или съемных носителях, для которых предусмотрены такие порты, как USB 3.0, USB 2.0 и USB Type-C. Это универсальный вариант для людей, которые часто подключают к смартбуку смартфон, фотокамеру или фитнес-браслет. Mini HDMI порт и слот для microSD карты памяти также расширяют диапазон возможностей Smartbook 141 C4.

Для комфортного отдыха за просмотром сериалов 14,1-дюймовый смартбук оснащен качественным IPS-экраном. С учётом FullHD разрешения устройство превращается в компактный домашний кинотеатр. Или не домашний, потому что можно воспроизводить видео до 6 часов без подзарядки. Этим в Smartbook 141 C4 заведует батарея на 7,4В, 4800 мАч.

Исходя из своих задач, пользователь может выбрать версию предустановленной операционная системы. Windows 10 Home подойдёт тем, кто использует смартбук преимущественно для выхода в интернет и работы с офисными программами. Windows 10 Pro — выбор для бизнеса.

Доступно два варианта цвета корпуса Smartbook 141 C4 — серебристый и тёмно-серый — при этом клавиатурный блок также выполнен в этих цветах. Стильный девайс не захочется прятать под тысячами стикеров, а подсветка клавиатуры порадует любителей зависать перед экраном ночью.

Новинка уже доступна в интернет-магазине Ситилинк по цене 21 990 рублей.