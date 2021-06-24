Планшет Prestigio Root A10 появился в продаже

Prestigio представляет Root A10 —планшет с 10.1-дюймовым Full HD экраном, 8-ядерным процессором и 2 ГБ оперативной памяти для работы и развлечений дома или в поездках.

Планшет выпущен в сером металлическом корпусе со специальным рельефным покрытием. Благодаря такому решению царапины и сколы незаметны на фоне рисунка, и устройство сохраняет свой первоначальный вид, даже если не пользоваться чехлом.

Root A10 оснащен 10.1-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD, поэтому обеспечивает качественный просмотр видеоконтента, а также реалистичную цветопередачу под любым углом. Теперь можно гарантированно изучить все детали и цвета при просмотре презентаций или фото, а также насладиться любимым сериалом в дороге.

8-ядерный процессор, наличие мобильного интернета 4G и Wi-Fi на частоте 5ГГц гарантируют комфортную работу дома и в поездках.

Prestigio Root A10

Свежая версия ОС Android 10 (Go edition) и оптимизированные версии сервисов Google упрощают работу с почтой, фото и документами. А 32 ГБ встроенной и 2 ГБ оперативной памяти хватит, чтобы создавать презентации, смотреть потоковое видео и хранить все нужные файлы под рукой. Также объем памяти можно расширить с помощью microSD карты.

У Root A10 две встроенные камеры — основная и фронтальная, в 5 и 2 МП соответственно. Этого достаточно, чтобы общаться с коллегами онлайн, проводить видеопрезентации и фотографировать документы в хорошем качестве.

Емкость аккумулятора — 6000 мАч. Девайс хорошо держит заряд благодаря энергосберегающему режиму. Это позволяет работать с онлайн-сервисами, загружать видео и обмениваться файлами, не переживая о том, что планшет выключится в самый неподходящий момент. Для зарядки используется USB Type-C — универсальный порт с увеличенной пропускной способностью, которым оснащаются большинство современных устройств.

В дополнение к планшету можно приобрести складную клавиатуру-чехол. Она подключается с помощью pin-коннектора, превращая устройство в мобильное рабочее место. Экономия места на столе и удобная работа в любом месте обеспечены обладателю данного устройства.

Новинка уже поступила в продажу по цене 13990 руб.