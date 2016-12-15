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ASBIS Prestigio Visconte
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 26
ASBIS Prestigio Visconte и организации, системы, технологии, персоны:
|ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
|Intel Corporation 12811 5
|Microsoft Corporation 25775 4
|Samsung Electronics 11065 2
|МегаФон 10742 2
|Xiaomi - Сяоми 2232 2
|SurDoc 2 1
|Huawei 4677 1
|Lenovo Group 2447 1
|Apple Inc 13156 1
|Acer Group - Acer Inc 2776 1
|VK - Mail.ru Group 3602 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
|MediaTek - Ralink 595 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
|Sony 6739 1
|HTC Corporation 1512 1
|S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
|СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
|Canyon Technology Group 53 1
|ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
|Nvidia Corp 4002 1
|PassMark Software 27 1
|Grafitec - Графитек 98 1
|МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
|Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
|Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
|Кофемания 85 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Шилина Мила 8 1
|Янычев Сергей 5 1
|Волченков Антон 1 1
|The Network 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.