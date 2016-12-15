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ASBIS Prestigio Visconte

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.12.2016 Microsoft принимает предзаказы на планшетный ПК Prestigio Visconte S. Фото 4
27.04.2016 Prestigio представила новый планшет бизнес-класса Visconte M 5
20.07.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 2
18.06.2015 Prestigio анонсировала компактный планшет MultiPad Visconte Quad 3G 3
03.12.2014 Windows-планшеты для СМБ: просто, недорого, функционально 2
20.12.2013 Планшет Prestigio MultiPad Visconte PMP810E: обзор бизнес-планшета 1
22.04.2005 Prestigio пополнила линейку широкоформатных мультимедийных ноутбуков 3
13.10.2004 Практика: как подключить ноутбук к сети через WiFi 1
26.05.2004 Prestigio Visconte 141T - бюджетная "таблетка" от российского бренда 4

Публикаций - 10, упоминаний - 26

ASBIS Prestigio Visconte и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 7
Intel Corporation 12811 5
Microsoft Corporation 25775 4
Samsung Electronics 11065 2
МегаФон 10742 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
SurDoc 2 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
Apple Inc 13156 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
AMD Graphics Product Group - ATI 973 1
Canyon Technology Group 53 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Nvidia Corp 4002 1
PassMark Software 27 1
Grafitec - Графитек 98 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Кофемания 85 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Аксессуары 4282 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
Наушники - Headphones 4479 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 3
Микрофон - Microphone 2809 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 2
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 869 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 3
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 3
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 2
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 2
ASBIS Prestigio MultiPad - серия планшетов 36 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 1
Intel Core - Семейство процессоров 1251 1
Microsoft Windows XP 2431 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 1
Google Android TV 381 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple iPad mini 430 1
Apple Touch ID 298 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 265 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 201 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Ксенин Алекс 311 1
Клинаичев Андрей 33 1
Мосеев Виталий 16 1
Шилина Мила 8 1
Янычев Сергей 5 1
Волченков Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Южная Корея - Республика 7052 2
Китай - Тайвань 4245 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 135 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
MacRumors 148 1
The Network 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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