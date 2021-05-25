В России вышел детский планшет Prestigio SmartKids UP

Prestigio сообщает о появлении на российском рынке новой модели детского планшета.

Планшет Prestigio SmartKids UP сочетает красочный дизайн и широкие функциональные возможности. Здесь ребенок сможет хранить самый интересный и полезный для себя контент: аудиосказки, развивающие игры, обучающие приложения и любимые мультфильмы. Места для хранения достаточно – 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Также можно увеличить объем до 128 ГБ, установив в гаджет дополнительную карту памяти microSD.

Чтобы пополнить запас интересных игр и мультфильмов, достаточно перекинуть файлы с других устройств с помощью кабеля USB Type-C. Он же используется для зарядки гаджета от сети. А вот скачивать новые приложения или поискать что-то интересное для ребенка родители могут, подключив Prestigio SmartKids UP к интернету через Wi-Fi.

Prestigio SmartKids UP предусматривает наличие функции родительского контроля. Она позволяет, в частности, установить фильтры контента, запретить доступ к определенным сайтам или ограничить использование планшета по времени.

Prestigio SmartKids UP

В Prestigio SmartKids UP установлен 10,1-дюймовый IPS-экран Prestigio SmartKids UP с разрешением 1280х800. Гаджет оснащен 2.0-мегапиксельной основной и 0.3-мегапиксельной фронтальными камерами.

Детский планшет от Prestigio работает под управлением Android 10 (Go edition). Три физические кнопки (включить, выключить и настройка звука) здесь находятся вверху на фронтальной панели, сразу перед глазами, а не сбоку, как мы привыкли видеть.

Prestigio SmartKids UP можно брать в далекое путешествие, его встроенной батареи емкостью 5000 мАч вполне хватит на длительный период в пути. Гаджет поможет занять ребенка в дороге.

Также детский девайс имеет встроенную подставку и эргономичный корпус. Поэтому ребенку будет удобно держать его в руках и шансы, что планшет по неосторожности выскользнет, сразу же минимизируются. Однако на случай непредсказуемых падений и ударов, гаджет имеет прорезиненные углы.

Новинка уже появилась в продаже по ориентировочной розничной цене 8490 руб.