Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ASBIS Prestigio SmartKids

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.11.2021 Prestigio SmartKids с героями мультфильма «Три кота»: детские планшеты для развития и развлечений 4
31.08.2021 Лучшие детские планшеты: выбор ZOOM 2
25.05.2021 В России вышел детский планшет Prestigio SmartKids UP 4

Публикаций - 4, упоминаний - 11

ASBIS Prestigio SmartKids и организации, системы, технологии, персоны:

ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
Huawei 4677 2
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
TÜV 77 1
Google LLC 12690 1
Intel Corporation 12811 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Lenovo Group 2447 1
Samsung Electronics 11065 1
SurDoc 2 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 1
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 1
Часы - Watch 1059 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 1
Контрастность 3042 1
Аксессуары 4282 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 932 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
Google Android 15244 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
Adobe Photoshop 804 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
Microsoft Windows 16882 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple iPad 4012 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Google Android Package Kit - APK 295 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
Google Android 9 - Android Pie 217 1
Huawei MatePad - серия планшетов 111 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 1
Google Android TV 381 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще