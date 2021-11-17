Prestigio SmartKids с героями мультфильма «Три кота»: детские планшеты для развития и развлечений

Prestigio представляет эксклюзивную серию детских планшетов SmartKids и SmartKids Up, разработанную специально для детей по мотивам мультфильма «Три кота». Планшеты подходят для занятий по методике Монтессори и развлечений. Маленьким пользователям доступен прямой переход на YouTube-канал «Три кота» из браузера в приложении и 10 саундтреков из мультфильма в папке «Музыка». В комплекте – игрушка и раскраска, для модели SmartKids предусмотрена также стилизованная подставка под планшет.

Ключевое в планшетах – это обучающие занятия и игры для детей. Это безопасная среда с множеством приложений – от мини-игр на смекалку и языковых программ до галереи с фото, любимыми мультфильмами и музыкой. Планшет позволяет детям самостоятельно заниматься по методике Монтессори, содержит игровые обучающие приложения на логику и для сенсорно-моторного развития.

Серия планшетов в коллаборации с мультфильмом «Три кота» оформлена в единой с ним стилистике. Теперь у ребенка всегда под рукой любимые серии мультика – достаточно перейти в браузере приложения по прямой ссылке на YouTube-канал. В папке «Музыка» собраны музыкальные темы из мультфильма, поэтому обучающие игры можно легко чередовать с музыкальными паузами. В комплекте к планшету идет раскраска с сюжетами из «Три кота» и игрушка в виде одного из персонажей, так что ребенок сможет играть не только онлайн.

В планшетах предусмотрена функция родительского контроля. Она автоматически блокирует доступ к нежелательным сайтам и приложениям, позволяет контролировать активность ребенка. Если родители не хотят, чтобы малыш проводил за экраном много времени, они могут ограничивать использование планшета по часам и просматривать отчеты об активности. Также для взрослых доступна настройка детского рабочего стола и выбор приложений для использования ребенком.

Prestigio SmartKids

Дизайн разработан с учетом особенностей детского восприятия, а подставка под планшет Prestigio SmartKids выполнена в общей стилистике серии – с использованием узнаваемых элементов и персонажей мультфильма «Три кота». Устройство не выскальзывает из рук. Прорезиненные края корпуса планшета защищают от случайных повреждений, даже если ребенок уронит гаджет на пол.

Планшеты Prestigio SmartKids имеют 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 1024х600, а специальная пленка защищает экран от царапин. Емкость литий-полимерной батареи устройства - 2500 мАч.

Prestigio SmartKids Up имеет интерактивный 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280х800 качественно передает яркие краски и детали изображения. Емкость батареи 6000 мАч позволяет брать устройство в дорогу, так что дети смогут быть заняты во время пути с пользой.

Планшеты работают на операционной системе Android 10 (Go edition). Обе модели оснащены 2.0-мегапиксельной основной и 0.3-мегапиксельной фронтальными камерами.

Объем оперативной памяти – 1 ГБ, встроенная память – 16 ГБ. Также устройства поддерживают расширение памяти за счет microSD-карты еще на 128 ГБ.

Эксклюзивная серия детских планшетов выходит на российский рынок в ноябре 2021 г. Рекомендованная розничная цена составляет 5490 руб. за Prestigio SmartKids и 8990 руб. – за SmartKids Up.