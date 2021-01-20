Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото

Prestigio сообщила о выпуске нового зарядного устройства Revolt A5. Мощный беспроводной девайс подойдет для зарядки гаджетов iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться на протяжении дня.

Revolt A5 может заряжать три гаджета одновременно – iPhone, AirPods, а также имеет встроенную зарядку для Apple Watch. Это устройство – находка для тех, кто в течение дня не имеет возможности отказаться от своих девайсов и может их заряжать лишь в ночное время суток. Revolt A5 позаботится о разряженных гаджетах как нельзя лучше – нужно лишь разместить их на поверхности зарядки.

В комплекте с зарядным устройством покупатель получает Quick Charge блок питания на 18 Вт. Именно он способен обеспечить необходимой мощностью заряда все три устройства одновременно. А вот определить текущий статус зарядки девайсов можно с помощью LED-индикаторов, которыми оснащен Revolt A5.

Еще одно преимущество беспроводной станции Revolt A5 – она защищает гаджеты от непредвиденных скачков напряжения сети. В устройстве реализована многофункциональная система защиты, которая обеспечит их безопасную зарядку в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

Revolt A5, устройство для беспроводной зарядки гаджетов Apple

Это беспроводное устройство не займет много места ни на рабочем столе, ни в багаже. И если ранее приходилось брать в отпуск или командировку несколько различных кабелей для зарядки гаджетов, то теперь их заменит Revolt A5. Устройство работает без проводов и помещается даже в небольшой сумке.

Зарядка «три в одном» практична и лаконична. Ультратонкий алюминиевый корпус и закаленное стекло – дизайн отличается минимализмом и элегантностью. Revolt A5 будет хорошо смотреться и в строгом офисном интерьере, и в уютной домашней обстановке.

Устройство уже поступило в розничную продажу по цене 4990 руб.