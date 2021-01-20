Спецпроекты

Prestigio представила устройство для одновременной зарядки iPhone, AirPods, Apple Watch. Цена. Фото

Техника

Prestigio сообщила о выпуске нового зарядного устройства Revolt A5. Мощный беспроводной девайс подойдет для зарядки гаджетов iPhone, AirPods и Apple Watch, которые успели разрядиться на протяжении дня.

Revolt A5 может заряжать три гаджета одновременно – iPhone, AirPods, а также имеет встроенную зарядку для Apple Watch. Это устройство – находка для тех, кто в течение дня не имеет возможности отказаться от своих девайсов и может их заряжать лишь в ночное время суток. Revolt A5 позаботится о разряженных гаджетах как нельзя лучше – нужно лишь разместить их на поверхности зарядки.

В комплекте с зарядным устройством покупатель получает Quick Charge блок питания на 18 Вт. Именно он способен обеспечить необходимой мощностью заряда все три устройства одновременно. А вот определить текущий статус зарядки девайсов можно с помощью LED-индикаторов, которыми оснащен Revolt A5.

Еще одно преимущество беспроводной станции Revolt A5 – она защищает гаджеты от непредвиденных скачков напряжения сети. В устройстве реализована многофункциональная система защиты, которая обеспечит их безопасную зарядку в соответствии с общепринятыми международными стандартами.

revolt5600.png

Revolt A5, устройство для беспроводной зарядки гаджетов Apple

Это беспроводное устройство не займет много места ни на рабочем столе, ни в багаже. И если ранее приходилось брать в отпуск или командировку несколько различных кабелей для зарядки гаджетов, то теперь их заменит Revolt A5. Устройство работает без проводов и помещается даже в небольшой сумке.

Зарядка «три в одном» практична и лаконична. Ультратонкий алюминиевый корпус и закаленное стекло – дизайн отличается минимализмом и элегантностью. Revolt A5 будет хорошо смотреться и в строгом офисном интерьере, и в уютной домашней обстановке.

Устройство уже поступило в розничную продажу по цене 4990 руб.

Другие материалы рубрики

Производители российской электроники пожаловались Минцифры на недофинансированность в сотни миллиардов

LG разочаровалась в смартфонах и хочет прекратить их выпуск

Samsung выпустила сверхбыстрые SSD для древних ПК и ноутбуков

Microsoft показала пять ноутбуков на полноценной Windows 10 дешевле китайских смартфонов

ИБ-компания заманивает хакеров на работу, рассылая им зашифрованные жесткие диски с биткоинами и котиками

«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Техника за миллион: самые дорогие устройства на рынке

Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM

Техноблог

Безопасность Google Диска — как защитить ваши документы в облаке

Обзор Xbox Series X: действительно новое поколение

Показать еще

Наука

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно

Сбросить наши биологические часы можно щелчком молекулярного переключателя

Новые находки ученых: ИИ проанализировал палеонтологическую летопись
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом