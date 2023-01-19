3Logic Group оснастила киберспортивные клубы Colizeum компьютерами Fragmachine

3Logic Group оснастила игровыми ПК Fragmachine 104 киберспортивных клуба Colizeum. Пространства оборудованы 3,5 тыс. компьютеров, созданных специально для высокой ежедневной нагрузки.

Сеть киберспортивных клубов Colizeum активно развивалась в 2022 г., пополняясь франчайзинговыми партнерами в разных городах. Colizeum помогает партнерам с открытием игровых клубов под ключ. Особое внимание при этом уделяется оснащению компьютерной техникой.

3Logic Group оснастила игровыми ПК Fragmachine 104 клуба, поставив 3,5 тыс. единиц техники. Это разные по уровню производительности конфигурации – от базовых до продвинутых. Всего для нужд Colizeum разработано 12 конфигураций ПК Fragmachine, из которых франчайзи могут выбирать необходимые модели.

«Киберспорт сегодня стремительно развивается. В 2022 г. наша сеть выросла на 52%, и мы делаем все, чтобы франчайзи получали от нас всестороннюю поддержку. Оборудованные игровыми ПК Fragmachine киберспортивные клубы будут работать без простоев и несколько лет не требовать модернизации. Кроме того, сотрудничая с 3Logic Group, мы уверены в готовности компании идти на встречу в случае форс-мажора. Например, наш партнер смог поставить ПК уже через два дня после заказа», — отметил Дмитрий Смуров, учредитель Colizeum.

Компьютеры Fragmachine созданы специально для игровых клубов. Они сочетают в себе производительность и надежность для интенсивного каждодневного использования. Различные конфигурации ПК реализованы на базе продукции Asus, Intel, Kingston, Asus, Seagate и Apacer. На ПК Fragmachine действует гарантия от одного года, а сервис можно получить по всей стране — центры обслуживания находятся в 250 российских городах.

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«Нашими игровыми ПК оборудовано множество российских геймпространств, начиная от небольших клубов заканчивая крупными киберспортивными сетями. Отлично понимая потребности заказчиков из этой сферы, мы целенаправленно создаем оптимальные условия для них. В частности, мы гарантируем точные сроки сборки оборудования, прогнозируя наличие комплектующих. Предоставляем три года гарантии на технику Fragmachine и практикуем модульную замену при ремонте, чтобы компьютер как можно быстрее вернулся в строй. Все это создает для наших заказчиков из киберспортивной индустрии основу для развития их бизнеса», — сказал Андрей Афонин, руководитель направления Fragmachine компании 3Logic Group.

История сотрудничества 3Logic Group и Colizeum началась в 2018 г. С того момента до настоящего времени в сеть Colizeum было поставлено более 10 тыс. игровых компьютеров Fragmachine.