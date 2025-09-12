Получите все материалы CNews по ключевому слову
Третьяченко Алексей
УПОМИНАНИЯ
|12.09.2025
|Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца 1
|04.07.2023
|билайн помог мигрировать в облака Commonwealth Partnership 1
Третьяченко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9050 1
|1С 8732 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44983 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153017 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383576, в очереди разбора - 733632.
Создано именных указателей - 182793.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.