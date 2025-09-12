Commonwealth Partnership с помощью Auxo перешла на российскую ITSM-систему SimpleOne за 2 месяца

Российская консалтинговая компания в сфере коммерческой недвижимости Commonwealth Partnership (СMWP) успешно перешла на систему управления ИТ-услугами от компании SimpleOne (направление корпорации ITG, отвечающее за прикладные бизнес-решения). Проект по внедрению российского решения с нуля взамен зарубежной системы ServiceNow реализован системным интегратором Auxo за два месяца.

После локализаций своей деятельности на российском рынке СMWP утратила доступ к глобальной системе ServiceNow. Перспектива обработки заявок в ИТ-департамент через электронную почту и корпоративные мессенджеры не соответствовала требованиям компании к автоматизации ИТ-процессов. После рассмотрения нескольких российских решений для управления ИТ-услугами выбор пал на SimpleOne ITSM — система соответствовала техническим, коммерческим и визуальным требованиям заказчика.

В ходе проекта интегратор Auxo автоматизировал процессы управления инцидентами, запросами на обслуживание и обращениями с помощью SimpleOne ITSM. Как результат, был внедрен каталог услуг с 20 позициями, включающий предоставление доступов к ресурсам, работу с оборудованием и программным обеспечением, настройку корпоративных систем. Настроены SLA с динамическим управлением в зависимости от приоритета заявок. Реализована нестандартная интеграция с Active Directory для автоматической загрузки организационной структуры, а также настроена аутентификация через технологию единого входа (SSO). Нововведения позволили СMWP перейти на ITSM-решение и избежать рутинных, ручных процессов по предоставлению ИТ-сервисов.

«В рамках проекта мы успешно внедрили ITSM-решение SimpleOne, обеспечив Commonwealth Partnership современной системой управления ИТ-услугами. За два месяца реализованы ключевые процессы, что позволило компании полностью отказаться от иностранного решения без потери эффективности. Этот кейс подтверждает, что российские платформы готовы к полноценному замещению зарубежных ITSM-систем», — отметил Алексей Конышков, заместитель генерального директора по операционной деятельности Auxo.

«Commonwealth Partnership — успешный кейс перехода на российскую платформу без потери функциональности. Реализованный за короткие сроки проект показал готовность решений SimpleOne к быстрой миграции. Особенно ценно, что заказчик уже рассматривает перспективы расширения системы на другие подразделения компании», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

«Успешное внедрение платформы SimpleOne позволило нам заложить правильный базис для построения управляемого и прозрачного процесса предоставления услуг и ИТ поддержки бизнеса в соответствии с лучшими принятыми практиками. Это, в свою очередь, потенциально также открывает для нас перспективу расширения функционала системы до уровня ESM, с реализацией концепции единого окна», — отметил Алексей Третьяченко, руководитель направления инфраструктуры и поддержки пользователей CMWP.

В планах Commonwealth Partnership — масштабировать решение на другие подразделения компании, что позволит перейти от ITSM к ESM.