Российский робот стал сотрудником университета в США

Российский робот «Промобот» начал работу в университете University of North Carolina at Chapel Hill, штат Северная Каролина. Этот робот, созданный в Перми, стал консультантом для абитуриентов, студентов и преподавателей университета, предоставляя быстрые ответы на вопросы, связанные с расписанием занятий, помогая ориентироваться по кампусу и находить нужные преподавателей и аудитории. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Робот установлен на первом этаже кампуса и призван общаться с посетителями. Его использование планируется в разных локациях университета University of North Carolina at Chapel Hill.

«Промобот» отвечает всем требованиям современного обслуживания клиентов и никогда не отвлекается от своей работы, подтверждает Крейг Лэмб, директор университета University of North Carolina at Chapel Hill.

«Промобот» - автономный сервисный робот для бизнеса, полностью заменяющий «живых» промоутеров. Он обладает искусственным интеллектом, что позволяет роботу знать всю необходимую информацию о университете и оказывать консультационную помощь с высокой эффективностью, отмечает директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Робот-консультант «Промобот» — автономный сервисный робот для бизнеса. Полностью заменяет «живого» промоутера: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, промобот знает буквально все о компании: он знает, как добраться, где найти локацию, как выбрать услугу — и никогда этого не забывает.», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

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Это не первое применение робота «Промобот» в образовательном учреждении. «Промоботов» уже можно встретить в Горном университете Санкт-Петербурга, УрГУПС, Пермском политехе, российских кванториумах, школах Саудовской Аравии.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.