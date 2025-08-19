После обновления Windows сломались инструменты сброса и восстановления системы

Установка обновления ОС Windows 10 и Windows 11, выпущенное корпорацией Microsoft в августе 2025 г., может приводить к неработоспособности функций сброса и восстановления системы, пишет Neowin.

С этой неполадкой сталкиваются пользователи сравнительно старых сборок Windows, тогда как обновившиеся до последних версий ОС по-прежнему могут беспрепятственно обращаться к процедурам сброса и восстановления. Microsoft признала ее актуальность и добавила в трекер известных проблем на официальном сайте.

Отказ в работе инструментов сброса и восстановления ОС разработчики связывают с обновлениями безопасности KB063709 (Windows 10) и KB5063875 (Windows 11) от 12 августа 2025 г.

Microsoft намерена выпустить исправление в виде внеочередного (out-of-band) обновления, которое, как ожидается, станет доступно пользователям в течение следующих нескольких дней.

Как себя проявляет проблема

В Microsoft не уточняют, на каких именно этапах возникают сложности в работе с инструментами сброса и восстановления Windows. Достоверно известно, что проблема как минимум встречается при их вызове через системную утилиту «Параметры» (“Settings”) и посредством механизма RemoteWipe CSP, а также то, что она не позволяет успешно довести соответствующие процедуры до завершения.

В частности, проблема затрагивает инструменты, которые запускаются через меню «Система» (“System”) -> «Восстановление» (“Recovery”) -> «Вернуть компьютер в исходное состояние» (“Reset My PC”) и (“System”) -> «Восстановление» (“Recovery”) -> «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» (“Fix problems using Windows Update”).

Машины под управлением современных серверных версий Windows не подвержены данной неполадке, опасаться следует лишь пользователям клиентских Windows 10 и Windows 11 некоторых редакций: Windows 11 (23H2), Windows 11 (22H2), Windows 10 Enterprise LTSC 2021, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019.

Пользователи самой свежей версии Windows – Windows 11 (24H2), которую Microsoft называет «наиболее надежной» из всех, пока на проблемы в работе инструментов сброса и восстановления ОС не жаловались.

Как работают функции сброса и восстановления Windows

Функция «Вернуть компьютер в исходное состояние» (“Reset My PC”) позволяет в автоматическом режиме переустановить ОС – с удалением личных файлов или без. При выборе этого пункта Windows осуществляет перезагрузку, после который посредством диалога «Вернуть этот ПК к заводским настройкам» попросит задать параметры переустановки.

Пользователю, помимо судьбы личных файлов, придется решить, откуда инсталлятор возьмет исходный образ Windows: из Сети, с официального сервера Microsoft, или с локального накопителя.

Функция «Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» (“Fix problems using Windows Update”) дает возможность восстановить компоненты и системные файлы ОС с сохранением всех драйверов, программ и документов, ранее установленных пользователем. При этом Windows самостоятельно скачает через службу Windows Update сборку ОС, которая соответствует текущей версии установленной системы.

По завершении процедуры «Центр обновления» предложит перезагрузить ПК и дождаться окончания повторной инсталляции Windows, в ходе которой компьютер может быть неоднократно перезапущен программой-установщиком в автоматическом режиме. Файлы предыдущей версии будут сохранены в корневом каталоге системного диска “Windows.old”, которые можно использовать для отката ОС.

«Устранение неполадок с помощью Центра обновления Windows» – сравнительно новая функция, радикально меняющая процесс переустановки Windows. О том, что Microsoft ведет работу над ней, CNews писал в середине июля 2023 г.

RemoteWipe CSP предоставляет механизм удаленного стирания данных с устройства, закрепленного за организацией.

Еще один неприятный апдейт

В августе 2025 г. CNews сообщил о том, что обновление KB5063878 способно вывести из строя твердотельный накопитель типа NVMe SSD с отдельными моделями контроллеров Phison.

Проблемы начинаются, когда пользователь хочет записать на диск несколько больших файлов подряд или много файлов поменьше, в сумме дающих существенный объем. По завершении операции Windows в некоторых случаях перестает «видеть» SSD.