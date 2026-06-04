Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить

Подделка, которую невозможно отличить от оригинала

Китайские торговые интернет-площадки наводнил контрафакт, имитирующий продукцию популярных брендов G.Skill и V-Color, под которым выпускаются модули оперативной памяти. Об этом изданию Tom’s Hardware сообщили представители G.Skill и V-Color.

Обращение на рынке поддельных комплектующих – явление не новое, однако образцы планок памяти DDR5, обнаруженные в онлайн-ритейле КНР, представляют собой подделку высокого качества: дизайн печатной платы устройства идентичен оригинальному. Отличить такой модуль от настоящего при помощи визуального осмотра – задача непростая. Впрочем, на его реальное происхождение может указывать заметно более низкая цена.

«Наши клиенты сообщают о том, что некоторые китайские производители делают копии нашей продукции, а также товаров других брендов и продают их по более низким ценам, чем мы, – заявил представитель V-Color в разговоре с Tom’s Hardware. – Нам неизвестно, как им это удается. Печатная плата выглядит идентично, даже радиатор такой же».

Объем контрафакта растет

Ситуация с контрафактом в азиатской интернет-торговле продолжает усугубляться на фоне непрекращающегося роста цен на компьютерную память. Особенно, как отмечает Tom’s Hardware, это заметно на «сером» и вторичном рынках.

Фото: fabrikasimf / FreePik В Китае продают контрафактную премиальную оперативную память DDR5 брендов G.Skill и V-Color

Мошенники, торгующие на китайских маркетплейсах, сегодня не гнушаются нанесением ложной маркировки и даже подменой микросхем памяти имитацией из пластика или стекловолокна.

Впрочем, проблема актуальна и для других регионов мира, в частности, США и Европы. Нередки случаи хищения модулей памяти на этапе логистики – их либо подменяют дешевыми аналогами, либо присылают пустую коробку, а иногда и вовсе – помечают товар как доставленный, в то время как курьер даже не появлялся на пороге жилища покупателя.

Прибыльный бизнес?

Подделки, на которые обращают внимание G.Skill и V-Color, отличаются высоким уровнем сходства. Разработка дизайна печатной платы с нуля может быть трудозатратной и дорогостоящей затеей, в то же время копирование чужого дизайна и налаживание производства на его основе – сравнительно простая и недорогая задача.

Основная сложность для производителя подделки – приобретение ключевого компонента, то есть чипов памяти, на нем сэкономить сложно, разве что использовать бывшие в употреблении микросхемы.

Львиную долю прибыли производитель контрафакта способен извлечь, игнорируя процедуру тестирования готового продукта.

Представитель V-Color признается, что в компании не имеют представления о том, какие конкретно чипы памяти используют производители контрафакта, поскольку подделки пока им не попадались в руки.

«Мы применяем только память SK hynix, поэтому не можем сказать, какие чипы они используют. Мы не получали никаких запросов на возврат. Возможно, другие бренды получали возвраты и могли проверить продукцию, обнаружив что чипы памяти не такие, как используют они».

Дорожающая память и поддельные SSD

Колоссальный спрос со стороны ИИ-компаний породил острую нехватка чипов памяти, которая обернулась кратным подорожанием оперативной памяти в магазинах.

Нынешний дефицит затрагивает не только DRAM, но и память типа NAND, используемую в твердотельных накопителях (SSD), а также жесткие диски. По мнению Пуа Кхейн-Сенга (Pua Khein-Seng), генерального директора компании Phison, нехватка NAND и SSD в той или иной степени будет наблюдаться в течение ближайших 10 лет.

В апреле 2026 г. CNews писал о том, что в Европе появились поддельные NVMe SSD-накопители 990 Pro южнокорейской Samsung. Однако они отличались не самым высоким качеством: наклейки были очень похожи на оригинальные, серийный номер и QR-код в наличии, но печатная плата была окрашена в синий цвет, тогда как оригинал всегда черный.

В мае 2026 г. Samsung 990 Pro резко подорожали в Японии. Топовая модель на 8 ТБ теперь обходится покупателю примерно в $3,5 тыс.