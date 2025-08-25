В Windows сломались трансляции прямых эфиров. После обновления видео и звук замирают и подвисают

Новая беда с Windows

Установка августовских патчей безопасности для ОС Windows 10 и Windows 11, может вызывать серьезные проблемы с качеством потоковых трансляций в интернет, которые ведутся с использованием инструментов на основе технологии NDI, в частности, OBS и NDI Tools, пишет Bleeping Computer.

Пользователи, успевшие применить обновления от 12 августа 2025 г. – KB5063878 (Windows 11 24H2) или KB5063799 (Windows 10 21H2/22H2), жалуются на внезапно возникшие проблемы при вещании видео- и аудиосигнала в сеть. Среди них – просадки частоты кадров, «замирания» или «подвисания» изображения.

NDI (Network Device Interface) – открытый стандарт, который обеспечивает взаимодействие нескольких видеосистем посредством IP-соединения для кодирования, преобразования и приема нескольких потоковых видео- и аудиосигналов высокого качества, причем с минимальной задержкой и высокой частотой кадров в реальном времени.

Среди NDI-инструментов, используемых стримерами (пользователи, которые проводят прямые трансляции для своих зрителей через интернет), к примеру, плагин DistroAV (в прошлом – OBS-NDI). OBS (Open Broadcaster Software) – популярное бесплатное ПО с открытым исходным кодом для записи видео, захвата экрана и потокового вещания.

Microsoft в курсе наличия проблемы с трансляциями в Windows, которые проявляют себя после установке последних обновлений, и в настоящее время пытаются установить причины возникновения этого бага.

«При использовании NDI (Network Device Interface) для потоковой передачи или передачи аудио- и видеопотоков между ПК после установки обновления безопасности Windows за август 2025 г. могут наблюдаться серьезные «заикания», задержки и прерывистость звука/видео, – говорится в описании бага в трекере известных проблем на официальном сайте Microsoft. – Эта проблема затрагивает приложения для потоковой передачи, включая OBS (Open Broadcast Software) и NDI Tools, особенно если на исходном ПК включен режим захвата изображения. Проблема сохраняется даже при низкой пропускной способности сети».

Весьма специфичная проблема

Как отмечает Windows Latest, большинство пользователей Windows, даже занимающихся стримингом, не столкнутся с нынешней проблемой. Баг патча KB5063878 нарушает нормальное потоковое вещание только в конфигурациях с использованием NDI и в основном в тех ситуациях, когда на исходном компьютере осуществляется захват экрана целиком (Display Capture) для дальнейшей передачи по локальной сети.

Одним из распространенных сценариев, вписывающихся в эту схему, является, например, использование стримером двух компьютеров. На одном из них запускается видеоигра, видео-и аудиопотоки с геймплеем которой должны демонстрироваться зрителям в прямом эфире, для чего осуществляется захват экрана ПК с передачей на второй компьютер. Второй же ПК занимается непосредственно доставкой видеопотока до соответствующего стримингового сервиса, к которому подключены зрители – вроде Twitch или YouTube. Такая схема используется для «разгрузки» первой машины, с которой непосредственно взаимодействует стример, поясняет один из пользователей Reddit, столкнувшийся с проблемой.

Временное решение

Разработчики NDI Tools и Windows рекомендуют затронутым проблемой пользователям временное решение, которое предусматривает изменение сетевого протокола, используемого для приема видеопотока на целевой машине с RUDP на TCP или UDP вручную. Для этого нужно, собственно, загрузить набор ПО NDI Tools с сайта проекта. Запустить приложение NDI Access Manager («Менеджер доступа NDI»), в котором на вкладке “Advanced” («Расширенные») изменить параметр “Receive Mode” на “Single TCP” или “UDP”.

Данную операцию следует выполнить на каждом из затронутых новой проблемой ПК.

Кроме того, у пользователя есть и альтернативный способ вернуть себе нормальные трансляции по сети. Для этого достаточно удалить обновление KB5063878 или KB5063709 через «Центр обновления Windows». Перед удалением апдейтов стоит оценить возможные риски, ведь они устраняют некоторые проблемы безопасности Windows.

Другие «сюрпризы» в августовских апдейтах

Помимо прямых трансляций, обновление KB063709 (Windows 10) и KB5063875 поломало инструменты сброса и восстановления Windows 10 и 11, в том числе позволяющие переустановить систему через «Центр обновления» без потери пользовательских данных.

Проблема проявляла себя только в достаточно старых сборках ОС. Microsoft в итоге оперативно выпустила внеочередной патч для ее устранения.

В августе 2025 г. CNews сообщил о том, что обновление KB5063878 способно вывести из строя твердотельный накопитель типа NVMe SSD с отдельными моделями контроллеров Phison. Проблемы начинаются, когда пользователь хочет записать на диск несколько больших файлов подряд или много файлов поменьше, в сумме дающих существенный объем. По завершении операции Windows в некоторых случаях перестает «видеть» SSD.

Microsoft обратилась к пользователям с просьбой предоставить дополнительные сведения, касающиеся багов, которые связаны с SSD и HDD и начали проявлять себя после инсталляции августовских обновлений.