Эпоха ультрадешевых SSD подошла к концу. Мир на пороге нового дефицита, взлет цен неизбежен

В обозримом будущем может начаться удорожание SSD-накопителей всех размеров и форм-факторов. Причиной тому, по прогнозам, послужит нехватка чипов флеш-памяти, то есть ситуация 2020 и 2021 гг. имеет все шансы повториться. Сейчас SSD стоят очень дешево – в ряде случаев не дороже обычных жестких дисков схожей вместимости.

Низким ценам конец

Мировой рынок твердотельных накопителей ожидает новая встряска – после нескольких кварталов стремительного удешевления новые SSD могут начать рати в цене из-за потенциального дефицита чипов флеш-памяти. Как пишет портал Tom’s Hardware, на проблему указывает компания Phison, производитель контроллеров для чипов памяти, используемых в твердотельных накопителях. По ее информации, на горизонте возникла возможная нехватка материалов, необходимых для выпуска NAND-модулей, что повлечет за собой их удорожание и, следовательно, повышение цен на готовые накопители.

По данным Tom’s Hardware, Phison была вынуждена вернуться к системе предоплаты за модули NAND, которую она ранее перечисляла своим поставщикам, чтобы обеспечить себя наличием большого количества модулей флеш-памяти. Она практиковала ее в эпоху дефицита, которая пришлась на ковидный 2020 г. и постковидный 2021 г., но позже, когда спрос на SSD упал, отказалась от нее.

Предоплата сама по себе, по мнению экспертов портала, приведет к увеличению стоимости чипов NAND, а дефицит станет причиной дополнительноого ее роста, что, вероятно, приведет к очень значительному скачку цен на твердотельные накопители в будущем.

Почему так дешево

В 2020 и 2021 гг. нехватка флеш-памяти и прочих микросхем носила глобальные масштабы – из-за вынужденного перехода десятков миллионов людей на работу дома им потребовались новые ПК и внешние накопители, а из-за закрытия заводов на фоне локдаунов производство не могло обеспечить необходимое рынку количество полупроводниковой продукции. Результат – дефицит чипов и их дороговизна.

В 2022 г. ситуация с микросхемами заметно улучшилась, в том числе за счет резкого падения спроса на компьютеры и связанную с ними технику. С начала 2023 г. снижение цен на твердотельные накопители устанавливало один рекорд скорости за другим, в том числе и потому, что объемы производства стали превышать спрос, и вендорам приходилось демпинговать, чтобы сбыть свою продукцию.

Слишком много негативных факторов

Судя по всему, удорожания SSD в обозримом будущем не избежать, потому что потенциальный дефицит компонентов для производства флеш-памяти – не единственное, что происходит на этом рынке. Устав бороться с низким спросом на свою продукцию, производители начали снижать объемы производства, чтобы искусственно создать если не дефицит, то как минимум баланс спроса и предложения.

Ожидалось, что это даст первые результаты лишь в начале 2024 г., но все случилось гораздо раньше – к концу III квартала 2023 г. (1 июля – 30 сентября) цены на SSD стабилизировались, а на некоторые модели даже немного выросли. В IV квартале 2023 г. ситуация пока не меняется, но это вполне может быть отчасти связано с тем, что розничные торговцы готовятся к многочисленным распродажам, в частности, к «Черной пятнице», а также к новогодним праздникам, и повышают цены, чтобы потом предложить потенциальным покупателям «скидку».

Альтернативы для пользователей нет

Если рассматривать потребительский сегмент, то накопители на базе флеш-памяти, по сути, не имеют достойных конкурентов. Это единственный оптимальный по скорости и надежности вариант как для ноутбуков, так и для настольных компьютеров.

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И те, и другие могут быть оснащены и обычными жесткими дисками, но они в разы медленнее современных SSD и, к тому же, совершенно не защищены от механических воздействий. Иначе говоря, если уронить SSD и HDD на пол с одной и той же высоты, последний, с очень высокой долей вероятности, выйдет из строя, тогда как первый продолжит работать.

В коммерческом сегменте ситуация с разнообразием накопителей иная. Здесь тоже наблюдается постепенное засилье SSD, но винчестеры очень медленно сдают свои позиции потому что HDD бизнес-класса характеризуются повышенной емкостью, которой у SSD пока нет. Также здесь применяются и ленточные накопители, современные версии которых выделяются не только развитой надежностью, но также высокой по нынешним меркам скоростью работы и выдающейся вместимостью.