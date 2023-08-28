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Накопители на технологиях XX века бьют рекорды. Они научились вмещать сотни терабайт информации, что в разы больше, чем HDD и SSD

Создан рекордно вместительный накопитель на магнитной ленте – на него на очень приличной для «кассеты» скорости можно записать хоть 150 ТБ информации, а это втрое больше стандартных лент класса LTO-9. Изобретатель рекордсмена – компания IBM.

Места хватит на все

Компания IBM создала очень вместительный накопитель на основе магнитной ленты, побив все существующие рекорды объемов для таких носителей информации. Ее новая разработка, получившая название TS1170, способна хранить до 50 ТБ информации, и это только в несжатом виде.

Для сравнения, новейший стандарт магнитных лент LTO-9, увидевший свет менее двух лет назад, рассчитан на хранение лишь 18 ТБ данных в несжатом виде на одном носителей или 45 ТБ в сжатом виде. На IBM TS1170 помещается 150 ТБ сжатой информации. Таким образом, детище IBM демонстрирует в среднем втрое большую вместительность.

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Фото: Ratfink1973 / Pixabay
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Но для IBM не впервой устанавливать свои рекорды в области хранения данных на потомках древних аудиокассет. Накопитель TS1170 пришел на смену модели TS1160, в которую помещалось 20 ТБ несжатых данных и 60 ТБ сжатых, что, опять же, превышает штатные показатели LTO-9.

Чем больше, тем медленнее

Если внутренний виртуальный объем TS1170 – это его преимущество, то скорость его работы – это его недостаток. Впрочем, смотря с чем сравнивать – новинка IBM без труда обгоняет все существующие жесткие диски, выдавая скорость на уровне 400 МБ/с при чтении несжатых данных и 900 МБ/с – при чтении сжатых. Винчестеры в среднем как минимум в 2,5 раза медленнее.

Но ленты формата LTO-9 все же быстрее. Скорость чтения у них составляет 750 МБ/с и 1000 МБ/с при работе с несжатой и сжатой информацией соответственно, а скорость их записи составляет 360 и 440 МБ/с.

Узкоспециализированное решение

Свою новинку IBM уже предлагает клиентам, притом в двух различных модификациях – с индексами 70F и 70S. В них зашифрован тип интерфейса, используемого для подключения к серверуоптоволокно с пропускной способностью 16 Гбит/с в первом случае и 12-гигабитный SAS во втором.

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Фото: IBM
IBM TS1170

Во всех модификациях TS1170 предусмотрены возможности шифрования, заявленные как совместимые с IBM Security Key Lifecycle Manager. По информации портала TechSpot, отдельно для устройств чтения таких накопителей IBM продает специальные монтажные комплекты, которые позволяют разместить их в стандартной 19-дюймовой стойке. Форм-фактор у TS1170 – 3U, то есть он займет три уровня в стойке, но накопитель сам по себе узкий, поэтому без монтажного комплекта не обойтись.

Как и все прочие магнитные ленты, новинка IBM ориентирована на использование в качестве «холодного» хранилища информации, регулярный доступ к которому не требуется. Чаще всего на лентах размещают резервные копии информации.

А есть ли смысл

Подавляющее большинство современных потребителей ни разу не пользовалось накопителями на основе магнитной ленты, а некоторые и вовсе не знают об их существовании, так как в пользовательском сегменте они нигде не применяются. Между тем, такая лента используется для хранения компьютерной информации с середины XX века, а существует и вовсе с 1930-х годов.

Технически, современные магнитные накопители – это сильно эволюционировавшие аудиокассеты. Они опережают жесткие диски не только по скорости работы и вместительности (доступные в продаже HDD лишь летом 2023 г. преодолели отметку в 30 ТБ), но и по надежности. В этом плане ленточные накопители могут поспорить даже с твердотельными накопителями, если рассматривать устройства только корпоративного уровня и только в разрезе работы центра обработки данных.

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Цифровизация

Например, если ЦОД полностью перейдет на ленты, то начнет генерировать вдвое меньше СО2, а его владельцы вдвое сократят расходы на обслуживание. Как сообщал CNews, это подсчитали аналитики IBM, и основаны все расчеты на том, что ленты потребляют меньше электричества и реже выходят из строя.

При этом, несмотря на полное отсутствие в потребительском сегменте, ленточные накопители не испытывают никаких проблем с популярностью – их продажи в I квартале 2023 г. выросли на 5% год к году, тогда как отгрузки жестких дисков, которые в потребительском сегменте пока еще имеются, обвалились на 35% за тот же период времени.

Георгий Дорофеев

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