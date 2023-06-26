Жесткие диски больше не нужны. SSD повышенной емкости дешевеют на глазах с ужасающей скоростью

К концу II квартала 2023 г. SSD-накопители повышенной емкости подешевели на 25% относительно начала 2023 г. Эксперты уверены, что эта тенденция продлится еще какое-то время, потому что спрос на SSD пока невелик на фоне проблем с мировой экономикой. Сейчас в сегменте SSD 1 ГБ стоит в среднем $0,06.

Дешевле почти некуда

Цены на современные твердотельные накопители (SSD) в период с января по март 2023 г. рухнули на 15-30% в зависимости от бренда объема, а с марта по июнь 2023 г. – еще на 25%, пишет портал Tom’s Hardware. Особенно сильно это было заметно на моделях повышенной емкости – активнее других дешевели SSD-драйвы на 1, 2 и 4 ТБ.

Средняя стоимость 1 ГБ на конец июня 2023 г. в США на рынке SSD составляет всего $0,06 (5 рублей по курсу ЦБ на 26 июня 2023 г.), и согласно прогнозам аналитиков, это далеко не предел. Фактически, становится все более выгодным приобретать не обычные USB-накопители, а SSD и отдельные внешние к ним.

Выгода в сравнении с обычными жесткими дисками еще более очевидна – SSD в разы быстрее и надежнее. Но при этом они проигрывают в цене – средняя цена за 1 ГБ в стане HDD составляет $0,014 (1,2 руб.).

Никакого секрета нет

SSD дешевеют всю первую половину 2023 г., но в этом нет ничего удивительного. Как пишет Tom’s Hardware, глобальный спрос на флеш-память NAND, на которой основаны твердотельные накопители, значительно просел, что вынуждает вендоров снижать отпускные цены на чипе. Это в итоге приводит к падению цен на конечные устройства. А поскольку готовые SSD, как и прочая компьютерная техника, из-за стагнации мировой экономики повышенным спросом не пользуется, производителям приходится дополнительно демпинговать.

Фото: FreePik Никогда еще выбор между SSD и HDD не был настолько очевидным, как в 2023 году

У аналитической компании TrendForce есть своя статистика динамики стоимости твердотельных накопителей на мировом рынке. По словам ее экспертов, средняя цена продажи в I квартале 2023 г. упала на 15 %, а по итогам II квартала 2023 г. (завершится 30 июня) ожидается дополнительное удешевление на 8-13 %.

Единственные, кто выигрывает от происходящего – это обычные потребители, у которых появилась возможность купить быстрый и вместительный SSD вместо древнего, ненадежного и очень медленного жесткого диска с примерно таким же объемом, по приемлемой цене. А вот производителей SSD все это не радует – по итогам I квартала 2023 г. их выручка с продаж твердотельных накопителей сократилась на 47,3% год к году.

Современные технологии сделают свое дело

По подсчетам аналитиков Tom’s Hardware, цены на SSD-накопители объемом 1 ТБ с марта 2023 г. по настоящее время упали приблизительно на 50% – в некоторых случаях цена доходит до $0,05 за 1 ГБ. Притом чем старее SSD в моральном плане, тем он дешевле – накопители со старыми интерфейсами PCIe 3.0 и SATA оцениваются в $35 долларов за 1 ТБ.

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Цены на 2-терабайтные SSD снизились на уровень до 44% и стоят примерно около $0,04 за 1 ГБ; 4-терабайтные стоят от $0,04 до $0,07 за 1 ГБ. Большинство из них поддерживают интерфейс PCI-e 4.0, пока еще один из самых современных.

Однако на рынке уже стали появляться SSD с поддержкой суперсовременного PCI-e 5.0, что тоже оказывает влияние на удешевление менее скоростных моделей. Такие SSD пока еще стоят дорого – один из самых доступных накопителей с PCI-e 5.0 оценивается в США в $177 (14,9 тыс. руб.) за 1-терабайтную версию.

Ничто не может длиться вечно

В условиях снижения спроса на накопители и память в целом производителям приходится накапливать складские запасы в надежде реализовать их дороже через несколько кварталов. Но свободное место на складах не бесконечно, и им приходится реализовывать продукцию по более низкой цене, что и происходит в настоящее время.

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Вероятность того, что цены на SSD вновь устремятся вверх, есть – в последний раз они стремительно дорожали в 2020-2021 г. из-за пандемии коронавируса и вызванного ею острого дефицита полупроводников, в том числе и флеш-памяти. Эксперты пока не дают долгосрочных прогнозов относительно динамики цен на твердотельные накопители – по их мнению, как минимум до конца II квартала 2023 г. стоимость продолжит падать, но это до начала III квартала 2023 г. остались считанные дни.

Россиянам, по всей видимости, и вовсе не следует тянуть с покупкой нового SSD в ожидании нового падения цен. Пока что в стране падает курс рубля и рушатся надежды на беспрепятственный параллельный импорт иностранной электроники. И то, и другое может очень быстро привести к росту цен и дефициту техники – это наглядно доказали события, датированные мартом 2022 г., когда рубль ежечасно ставил новые исторические антирекорды стоимости, и когда россияне опустошали магазины электроники в ожидании (в итоге оправдавшемся) резкого удорожания всего их ассортимента.