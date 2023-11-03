Digma Pro Top P6: новая серия высокоскоростных PCIe 5.0 SSD

Бренд высокотехнологичной электроники Digma Pro объявляет о выпуске топовых твердотельных накопителей Top P6. В серии представлены четыре модели емкостью 1 и 2 ТБ. Они созданы на базе тайваньского контроллера Phison PS5026-E26 – первого и пока единственного из уже продающихся решений с интерфейсом передачи данных PCIe 5.0 x4. Об этом CNews сообщили представители Digma Pro.

Phison PS5026-E26 изготовлен по 12-нанометровому техпроцессу на мощностях TSMC, а в его основе – два ядра ARM Cortex-R5 и три фирменных ядра CoXProcessor 2.0. Чипсет поддерживает протокол NVMe 2.0 и оснащен высокоскоростной шиной PCIe 5.0. Ее особенность заключается в удвоенной пропускной способности по сравнению с предшественником, PCIe 4.0. Таким образом, PCIe 5.0 x4 может передавать данные со скоростью свыше 15 000 МБ/с. Помимо передового контроллера в накопителях установлена высокотехнологичная флеш-память Micron B58R с 232 слоями TLC 3D NAND. Она демонстрирует самую быструю на сегодня скорость передачи данных.

Благодаря сочетанию этих инноваций твердотельные накопители Digma Pro Top P6 показывают впечатляюще высокие скорости чтения и записи информации. У старшей модели SSD емкостью 2 ТБ скорость чтения составляет 12 000 МБ/с, а записи – 11 000 МБ/с, а у младшей – 10 000 МБ/с и 10 000 МБ/с соответственно. Твердотельные диски объемом 1 ТБ также имеют высокие показатели. У старшей модели – 11500 МБ/с и 9500 МБ/с на чтение и запись, у младшей – 10000 МБ/с и 8500 МБ/с соответственно.

У устройств емкостью 1 ТБ объем кэш-памяти равен 2 ГБ, а у накопителей на 2 ТБ – 4 ГБ. Кэш-память дополнительно ускоряет работу Digma Pro Top P6 особенно в смешанных операциях одновременного чтения и записи и в операциях с большим количеством блоков малых размеров.

В зависимости от объема SSD гарантированный объем перезаписи составляет 700 и 1400 ТБ соответственно. Время безотказной работы устройств достигает 2 млн часов, то есть более 220 лет.

Все четыре SSD выпускаются в формате M.2 2280. Они совместимы с ПК и ноутбуками с поддержкой SSD PCIe 5.0 x4. Твердотельные накопители нуждаются в установке дополнительной системы активного охлаждения.

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Локальная гарантия на устройства действует в течение пяти лет.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma Pro на территории России является компания Merlion.