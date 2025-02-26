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В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Honor Pad V9

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж планшета Honor Pad V9. Стоимость устройства в каналах продаж «М.Видео» и «Эльдорадо» — от 46 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Pad V — новая линейка субфлагманских планшетов Hono. Honor Pad V9 оснащен процессором Dimensity 8350 Elite, экраном 11,5 дюйма с частотой обновления 144 Гц. Покупатели могут приобрести планшет без аксессуаров либо выбрать комплект для продуктивной работы с чехлом и стилусом Magic-Pencil третьего поколения.

Honor Pad V9 оснащен IPS-экраном 11,5 дюйма с тонкими рамками, отображением 1,07 млрд цветов, охватом палитры DCI-P3 и полноэкранной яркостью 500 нит. Планшет также поддерживает технологии защиты зрения, включая динамическую яркость, циркадный ночной экран и ИИ-дефокус. В наличии аудиосистема планшета с восемью динамиками и поддержкой пространственного звука.

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М.Видео-Эльдорадо
В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи планшета Honor Pad V9

Конфигурация памяти – 8 + 256 ГБ. Обновленная операционная система MagicOS 9.0 на базе Android 15 получила обновленные приложения «Honor Заметки» и «Honor Документы», а также новые ИИ-инструменты: распознавание рукописных формул, преобразование речи в текст с переводом в реальном времени и разделением голосов спикеров, итоги встречи с ИИ, а также ИИI-ластик. Кроме того, пользователям доступен Magic Portal нового поколения для распознавания и перемещения контента между приложениями одним жестом.

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Цифровизация

Батарея Honor Pad V9 емкостью 10100 мАч обеспечивает работу без подзарядки в течение всего дня даже при активном использовании планшета для работы и развлечений. Полного заряда хватает для 13,5 часа просмотра онлайн-видео, 7,2 часа игр, 16,7 часа общения в социальных сетях или 40 часов непрерывного прослушивания музыки. Комплектный адаптер Honor SuperCharge имеет мощность 35 Вт.

Начиная с 25 февраля 2025 г., Honor Pad V9 в белом и сером цвете доступен для покупки по цене 46 990 руб. или 59 990 руб. в комплекте с чехлом и чувствительным к силе нажатия и углу наклона стилусом Magic-Pencil 3. В период c 25 февраля по 10 марта 2025 г. будет действовать специальное предложение: скидка 5000 руб. и беспроводные наушники Honor Choice Earbuds S7 в подарок при покупке Honor Pad V9, а также скидка 8000 руб. и беспроводные наушники Honor Choice Earbuds S7 покупателям планшета в комплекте с аксессуарами.

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