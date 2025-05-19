Доступный планшет Honor Pad X9a с экраном 11,5 дюймов поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного планшета Honor Pad X9a. Новинка отличается алюминиевым корпусом, экраном Honor FullView 11,5 дюйма с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц, аудиосистемой с четырьмя динамиками, а также батареей повышенной емкости. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Планшет весит 475 граммов при толщине 6,77 миллиметра. Комфорт при длительном использовании при недостаточном освещении, а также в вечернее и ночное время обеспечивают технологии защиты зрения, включая динамическую яркость с микрорегулировками интенсивности подсветки, сертифицированное снижение уровня синего света и отсутствие мерцания.

Honor Pad X9a обеспечивает многозадачность за счет 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения в два раза за счет накопителя емкостью 128 или 256 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 8300 мАч, поддерживает зарядку 35 Вт.

Новая операционная система MagicOS 9.0 обладает улучшенным пользовательским интерфейсом, а также поддерживает экосистемные функции Honor Share для быстрой передачи файлов между устройствами и «Мультэкран» для работы с интерфейсом смартфона Honor на большом экране планшета. Пользователям доступны ИИ-функции для задач, связанных с работой и учебой, включая ИИ-ассистент в заметках с преобразованием голоса в текст и распознаванием рукописных формул.

Honor Pad X9a уже доступен в цвете «космический серый» в российских магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «МТС», «Мегафон» и Ozon по цене 26 990 руб. за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 28 990 руб. за версию с 8+256 ГБ. В период с 20 мая по 9 июня 2025 г. покупателям доступно специальное предложение: скидка 7000 руб. и подарок на выбор — наушники Honor Choice Earbuds S7 или стилус Honor Choice Pencil в подарок.