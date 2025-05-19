Разделы

Техника
|

Доступный планшет Honor Pad X9a с экраном 11,5 дюймов поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи доступного планшета Honor Pad X9a. Новинка отличается алюминиевым корпусом, экраном Honor FullView 11,5 дюйма с разрешением 2.5К и частотой обновления 120 Гц, аудиосистемой с четырьмя динамиками, а также батареей повышенной емкости. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Планшет весит 475 граммов при толщине 6,77 миллиметра. Комфорт при длительном использовании при недостаточном освещении, а также в вечернее и ночное время обеспечивают технологии защиты зрения, включая динамическую яркость с микрорегулировками интенсивности подсветки, сертифицированное снижение уровня синего света и отсутствие мерцания.

hon1.jpg

Honor
Honor Pad X9a

Honor Pad X9a обеспечивает многозадачность за счет 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения в два раза за счет накопителя емкостью 128 или 256 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 8300 мАч, поддерживает зарядку 35 Вт.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

Новая операционная система MagicOS 9.0 обладает улучшенным пользовательским интерфейсом, а также поддерживает экосистемные функции Honor Share для быстрой передачи файлов между устройствами и «Мультэкран» для работы с интерфейсом смартфона Honor на большом экране планшета. Пользователям доступны ИИ-функции для задач, связанных с работой и учебой, включая ИИ-ассистент в заметках с преобразованием голоса в текст и распознаванием рукописных формул.

Honor Pad X9a уже доступен в цвете «космический серый» в российских магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «МТС», «Мегафон» и Ozon по цене 26 990 руб. за конфигурацию памяти 6+128 ГБ и 28 990 руб. за версию с 8+256 ГБ. В период с 20 мая по 9 июня 2025 г. покупателям доступно специальное предложение: скидка 7000 руб. и подарок на выбор — наушники Honor Choice Earbuds S7 или стилус Honor Choice Pencil в подарок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта

Андрей Врацкий, eXpress: Никто на рынке не тратит на RnD больше нас

По России нанесли массированный санкционный удар. Блокируют игровые приставки Sony PlayStation и профили с купленными играми

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

Android превратят в «убийцу» Windows и персональных компьютеров. Опрос

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153