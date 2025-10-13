Смартфон Honor X9d с батареей 8300 мАч поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с кремний-углеродной батареей емкостью 8300 мАч. Новинка c прочным корпусом выдерживает падения с высоты до 2,5 метров, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительной конфигурацией и удобными ИИ-инструментами для редактирования изображений и повседневной продуктивности. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor X9d — это смартфонов с полной защитой от повреждений при падениях, влаги и пыли благодаря тройной сертификации SGS Triple Resistant Premium Performance, а также оценке «пять звезд» по устойчивости к повреждениям SGS 5-Star Comprehensive Reliability. Honor X9d может выдержать падение на 10 видов гладких каменных поверхностей с высоты до 2,5 метров благодаря технологии Honor Ultra-Bounce Anti-Drop, амортизирующим слоям со свойствами неньютоновской жидкости и из баллистического материала, а также новому закаленному стеклу.

Трехслойная защита от влаги Water Resistance Structure 2.0 обеспечивает водонепроницаемость по стандартам IP68+IP69K и позволяет справляться с самыми сложными сценариями, включая погружения продолжительностью до 30 минут на глубину до 1,5 метров, до 10 секунд в воду с температурой до 80 градусов, а также под струи высокого давления. Функции «Повышение точности касаний под дождем с AI» и «Повышение точности касаний в перчатках с AI» дают пользователям отзывчивое взаимодействие с экраном даже во время дождя, снегопада и при использовании перчаток.

Honor X9d оснащен кремний-углеродной батареей 8300 мАч. Смартфон способен обеспечить до трех дней активного использования без подзарядки, а фирменные алгоритмы оптимизации питания позволяют сохранить более 80% емкости аккумулятора даже после шести лет использования. Улучшенный контроль температуры поддерживает высокую эффективность батареи в диапазоне от -30°C до 55°C, что позволяет работать в суровых условиях эксплуатации. Кроме того, режим энергосбережения «Ультра» обеспечивает голосовую связь на протяжении 60 минут, когда заряд батареи равен всего 2%. Honor X9d поддерживает быструю проводную зарядку Honor SuperCharge 66 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 7,5 Вт для других устройств.

Основная камера – 108 МП с большим сенсором 1/1,67. Гибридная стабилизация – OIS+EIS. Honor X9d поддерживает технологии редактирования изображений, включая «AI-ластик», «AI-силуэт», «AI-расширение», «AI-апскейл» и «Удаление отражений с AI», а обновленная технология Honor Connect поддерживает отправку обычных и «живых» фото в высоком качестве не только в пределах экосистемы Honor, но также на устройства под управлением iOS.

OLED-экран 6,79 дюймов с технологиями защиты зрения Honor Eye-comfort отображает 1,07 миллиарда цветов, поддерживает разрешение 1.5K и частоту обновления 120 Гц. Рамки толщиной 1,3 мм обеспечивают соотношение экрана к корпусу 94,6%. Пиковая яркость – до 6000 нит в режиме HDR, ШИМ-частота – 3840 Гц без мерцания.

Honor X9d работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 4 с увеличенной на 29% производительностью графических вычислений и повышенной на 11% мощностью центрального процессора. Покупатели могут выбрать конфигурации памяти 8+256 или 12+256 ГБ, а технология Honor RAM Turbo автоматически удваивает оперативную память за счет накопителя. Операционная система – MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Начиная с 13 октября 2025 г., Honor X9d в терракотовом, графитовом, мятном и золотистом цветах доступен для покупки онлайн в магазинах DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн», «Ситилинк», Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и на других площадках по цене 33 990 руб. за версию 8+256 ГБ или 36 990 руб. за конфигурацию 12+256 ГБ. В период с 13 по 23 октября 2025 г. действует специальное предложение: скидка 4000 руб. на покупку и расширенное сервисное обслуживание, включая замену экрана или задней панели в течение одного года после покупки, возможность замены смартфона на новый при обнаружении заводского дефекта в течение шести месяцев после покупки.