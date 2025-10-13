В «Ситилинке» стартовали продажи «неубиваемого» смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч

В «Ситилинке» стартовали продажи смартфона Honor X9d с батареей 8300 мА·ч. Новинка выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, обладает максимальным стандартом защиты от воды, производительной конфигурацией и ИИ-инструментами.

Honor X9d — один из самых прочных смартфонов на рынке с полной защитой от повреждений при падениях, влаги и пыли. Гаджет может выдержать падение на 10 видов гладких каменных поверхностей с высоты до 2,5 метра благодаря технологии Honor Ultra-Bounce Anti-Drop, амортизирующим слоям со свойствами неньютоновской жидкости и из баллистического материала, а также новому ультразакаленному стеклу.

Трехслойная защита от влаги Water Resistance Structure 2.0 обеспечивает водонепроницаемость уровня флагманов по стандартам IP68+IP69K и позволяет справляться с самыми сложными сценариями, включая погружения смартфона на глубину до 1,5 метров, до 10 секунд в воду с температурой до 80 градусов, а также под струи высокого давления. Отзывчивое взаимодействие с экраном гарантировано даже во время дождя, снегопада и при использовании перчаток.

Honor X9d оснащен кремний-углеродной батареей 8300 мА·ч, которая совершает революцию с точки зрения увеличения емкости аккумуляторов при сохранении небольшой толщины и веса. Смартфон способен обеспечить до 3 дней активного использования без подзарядки и более 80% емкости аккумулятора даже после 6 лет использования. Улучшенный контроль температуры поддерживает высокую эффективность батареи даже в суровых условиях – от -30°C до 55°C. Кроме того, режим энергосбережения «Ультра» обеспечивает голосовую связь на протяжении 60 минут, когда заряд батареи равен всего 2%. Honor X9d поддерживает быструю проводную зарядку Honor SuperCharge 66 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 7,5 Вт для других устройств.

Основная камера 108 Мп с большим сенсором 1/1,67 дюйма позволяет сохранять каждый момент повседневной жизни в ярчайших деталях. Гибридная стабилизация OIS+EIS расширяет сценарии съемки и позволяет сохранять четкие кадры в движении и при недостаточной освещенности. Honor X9d поддерживает новейшие технологии редактирования изображений, включая «AI-ластик», «AI-силуэт», «AI-расширение», «AI-апскейл» и «Удаление отражений с AI», а обновленная технология Honor Connect поддерживает отправку обычных и «живых» фото в высоком качестве не только в пределах экосистемы Honor, но также на устройства под управлением iOS.

OLED-экран 6,79 дюймов с технологиями защиты зрения Honor Eye-comfort отображает 1,07 миллиарда цветов, поддерживает разрешение 1.5K и частоту обновления 120 Гц. Ультратонкие рамки всего 1,3 мм обеспечивают соотношение экрана к корпусу 94,6%. Экран Honor X9d гарантирует исключительно четкое изображение в любых сценариях благодаря пиковой яркости до 6000 нит в режиме HDR, а также комфортное взаимодействие благодаря ШИМ-частоте 3840 Гц без мерцания, режимам «Циркадный ночной экран с AI», «Дефокусировка экрана с AI» и «Динамическая яркость».

Honor X9d работает на базе Snapdragon 6 Gen 4 с увеличенной на 29% производительностью графических вычислений и повышенной на 11% мощностью центрального процессора. Покупатели могут выбрать конфигурации памяти 8+256 или 12+256 ГБ, а технология Honor RAM Turbo автоматически удваивает оперативную память за счет накопителя. Новейшая операционная система MagicOS 9.0 на базе Android 15 обладает удобным пользовательским интерфейсом и AI-функциями для повседневной продуктивности.

Honor X9d доступен в терракотовом, графитовом, мятном и золотистом цветах.

Стоимость Honor X9d с памятью 8+256 ГБ – 33990 руб.

Стоимость Honor X9d с памятью 12+256 ГБ – 36990 руб.

В период с 13 по 23 октября действует специальное предложение: скидка 4000 рублей на покупку и расширенное сервисное обслуживание, включая замену экрана или задней панели в течение одного года после покупки, возможность замены смартфона на новый при обнаружении заводского дефекта в течение 6 месяцев после покупки.