В России стартовали продажи смартфона Honor 600 Lite с цельнометаллической рамкой и батареей 6520 мАч

В российских магазинах электроники и маркетплейсах начались продажи смартфона Honor 600 Lite. Новинка сочетает цельнометаллическую рамку, батарею 6520 мАч, AMOLED-экран и ИИ-кнопку для быстрого доступа к камере, ИИI-функциям и запуска любых приложений.

Honor 600 Lite получил цельнометаллическую рамку с эксимерным покрытием и зернистостью обработки до 1,9 млн частиц на квадратный сантиметр. Для производства рамки инженеры Honor разработали новый алюминиевый сплав, впервые применяемый в индустрии. Его ударная вязкость более чем на 100% выше по сравнению со сплавами, традиционно используемыми в этом сегменте. Смартфон имеет сертификат SGS 5 звезд, подтверждающий устойчивость к повреждениям при падении с высоты до 1,8 метра, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP66.

Батарея 6520 мАч обеспечивает длительную работу устройства в течение всего дня. Быстрая зарядка Honor SuperCharge 45 Вт позволяет быстро восполнить запас энергии, а технология Honor Charging Separation снижает нагрев при подключении к сети и поддерживает стабильную работу устройства во время зарядки.

hon1.jpg
Смартфон оснащен AMOLED-экраном 6,6 дюймов с частотой обновления 120 Гц. Дисплей отображает 1,07 млрд цветов, а пиковая яркость – 6500 нит.

ИИ-кнопка с поддержкой трех видов нажатий позволяет настроить быстрый запуск любого приложения, исходя из персональных предпочтений. Honor 600 Lite работает на MagicOS 10.

Основная камера – 108 МП, широкоугольная камера – 5 МП обеспечивают четкие снимки в различных условиях съемки. Инструменты ИИ-редактирования включают ИИ-ластик, ИИ-апскейл и расширение изображения с ИИ

Смартфон представлен в трех цветах: «Вельветовый серый», «Вельветовый черный» и «Пустынный золотой». В России Honor 600 Lite доступен в конфигурации 8+256 ГБ. Стоимость модели составляет 29 999 руб.

В период с 9 по 27 апреля 2026 г. действует специальное предложение, включая наушники Honor Choice стоимостью до 4990 руб. при заказе в DNS, «Билайн», «Мегафон» и МТС, а также выгода для покупателей в интернет-магазинах Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries. Для смартфонов Honor 600 Lite, купленных с 9 по 27 апреля 2026 г., также действует расширенная двухлетняя гарантия с бесплатной заменой экрана и батареи.

Смартфоны уже в продаже в магазинах DNS, «Билайн», «Мегафон», МТС, Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.

