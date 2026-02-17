Флагманский смартфон Honor Magic 8 Pro для ультрачеткой ночной съемки с ИИ-технологиями поступил в продажу

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 8 Pro. Новинка устанавливает новый стандарт качества ночной съемки в различных сценариях и расширяет творческие возможности мобильных фотографов благодаря ИИ-алгоритмам и инструментам редактирования изображений. Кроме того, смартфон обеспечивает исключительный пользовательский опыт за счет мощнейшего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, еще более яркого экрана с технологиями защиты зрения, надежной биометрии с ультразвуковым сканером отпечатков и сенсором 3D ToF для распознавания лиц. Операционная система MagicOS 10 предлагает новый дизайн интерфейса и удобные ИИ-инструменты для повседневного использования.

Honor Magic 8 Pro выводит мобильную фотографию на новый уровень и расширяет привычные сценарии использования за счет тройной камеры AiMAGE для беспрецедентной четкости при съемке на расстоянии, а также для пейзажей, городских сценариев и портретов при недостаточной освещенности. Смартфон оснащен телефотокамерой 200 с большим сенсором 1/1,4 дюйма, широкой диафрагмой f/2.6, оптической стабилизацией (OIS) и 3,7-кратным оптическим зумом. Конфигурация оптики и сенсоров значительно улучшает светопропускание, что обеспечивает более четкие детали даже при съемке на большом расстоянии. Основная камера 50 Мп (f/1.6, OIS) и ультраширокоугольная камера 50 Мп (122°, HD-макро от 2,5 см) расширяют творческие возможности и обеспечивают точную цветопередачу.

Благодаря ИИ-стабилизации Honor Magic 8 Pro достигает уровня CIPA 5,5, а пользователи в семь раз чаще получают отличные снимки с зумом без использования штатива или стабилизатора. Для цветокоррекции в момент съемки или редактирования уже готовых изображений Honor Magic 8 Pro впервые на рынке получил технологию ИИ-цвет для извлечения цветокоррекции любых референсных изображений и переноса стилистики кинофильмов, съемок известных фотографов и блогеров на ваши фотографии. Новый ИИ-агент для фотографий упрощает процесс редактирования изображений и позволяет выполнять операции одним касанием или голосом.

Для быстрой съемки пользователям доступна ИИ-кнопка нового поколения — выделенная клавиша с поддержкой короткого и длинного нажатия, а также сенсорным слоем для жестов. Помимо запуска камеры и управления съемкой, пользователи также могут назначать другие быстрые действия, включая доступ к Honor AI.

Honor Magic 8 Pro на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 демонстрирует исключительный пользовательский опыт в самых требовательных играх и приложениях, а новые ИИ-алгоритмы улучшают качество графики и повышают частоту кадров. Кремний-углеродная батарея 7100 мА·ч обеспечивает продолжительную автономную работу, поддерживает быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную — 80 Вт. Экран LTPO OLED с диагональю 6,71 дюймов способен достигать пиковой яркости 6000 нит и полноэкранной до 1800 нит, а за комфорт повседневных взаимодействий отвечают новые технологии защиты зрения, включая выбор комфортной частоты ШИМ, ИИ-дефокус на аппаратном уровне, оценку безопасности окружающего освещения, персонализацию яркости и контраста в зависимости от индивидуальных особенностей зрения, а также обладает круговой поляризацией для воссоздания эффекта естественного света.

Смартфон работает под управлением MagicOS 10 с легким полупрозрачным интерфейсом, улучшенными возможностями персонализации, ИИ-инструментами для повседневной продуктивности и редактирования изображений. Кроме того, Honor Magic 8 Pro получил больше возможностей для кроссплатформенного взаимодействия: поддерживает быструю передачу файлов на iOS, MacOS и Windows, трансляцию уведомлений на iPhone и Apple Watch, а также более удобный и эффективный перенос данных со старого смартфона.

Honor Magic 8 Pro уже доступен в магазинах электроники и на маркетплейсах в цветах бежевый металлик, голубой металлик и черный графит по цене 119990 руб. В период с 17 февраля по 9 марта действует специальное предложение с выгодой до 43979 руб., что включаем наушники и часы Honor Choice и расширенное сервисное обслуживание.