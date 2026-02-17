Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото

Realme выпустила смартфоны C85 и C85 Pro. Их отличительные особенности – аккумулятор по 7000 мАч у каждого, что значительно больше стандартных 5000 мАч, и цена от 17 тыс. руб. В рознице их можно найти еще дешевле и с официальной гарантией.

Автономность без удара по карману

Компания Realme сообщила CNews о выпуске в России двух новых смартфонов C85 и C85 Pro. Оба мобильника относятся к бюджетному сегменту и характеризуются в первую очередь наличием аккумулятора емкостью 7000 мАч. Для сравнения, стандарт для почти всех Android-смартфонов 2025 г. – 5000 мАч, и лишь в 2026 г. ряд производителей перешли этот рубеж.

Так, в январе 2026 г. в России вышел смартфон Xiaomi Redmi Note 15. На момент публикации материала он стоил от 18 тыс. руб. за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Внутри него установлена батарея емкостью 6000 мАч.

Рекомендуемые производителем цены на Realme С85 начинаются с 17 тыс. руб. за 6/128 ГБ памяти. Редакция CNews нашла этот смартфон в DNS за 15,5 тыс. руб. на момент выпуска материала.

Realme Realme C85 Pro

Realme С85 в конфигурации 8/256 ГБ оценен в 20 тыс. руб. За Realme С85 Pro 6/128 ГБ придется заплатить 19 тыс. руб., а за модификацию этого смартфона с 8/256 ГБ потребуется отдать 22 тыс. руб.

Как сообщал CNews, к концу 2025 г. Realme входила в тройку лидеров по популярности в России с долей рынка 11% в натуральном выражении. Впереди нее только Samsung (12%) и Redmi – дочерний бренд Xiaomi с 18-процентной долей.

Братья-близнецы

Смартфоны C85 и C85 Pro не имеют внешних отличий – они получили одинаковый дизайн, вплоть до расположения камер в модуле на задней панели. С85 продается в фиолетовом, синем и темно-сером цветах, а более дорогой С85 Pro предложен в фиолетовом и темно-зеленом оттенках корпуса.

realme Отличить старшую модель от младшей можно только по цвету, и то не всегда

Все отличия смартфонов заключаются лишь в параметрах экрана.

Так, младший С85 получил IPS-экран на 6,8 дюйма с разрешением HD+ или 1570х720 точек. Частота обновления экрана варьируется от 60 до 144 Гц, яркость – 1200 нит, плотность – 256 ppi, охват цветового пространства NTSC – 83%. Матрица занимает 90,4% лицевой панели, так что без рамок по периметру не обошлось.

В рознице цены ниже рекомендуемых

В С85 Pro экран более современный – это AMOLED-панель на 6,8 дюйма с разрешением Full HD+ или 2344х1080 точек, частотой обновления 60 или 120 Гц, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, плотностью 381 ppi и яркостью до 1200 нит. Рамки у него тоньше, так как он занимает 92,3% передней панели смартфона.

Фантомные различия

Как сообщили CNews представители Realme и ритейлера «М.Видео», следующее, что отличается в смартфонах – это процессоры. В старшем С85 установлен Qualcomm Snapdragon 685 трехлетней давности – он вышел в марте 2023 г., поставляется с графикой Adreno 610, техпроцессом 6 нм и восемью ядрами: четыре ядра Cortex-A73 на 2,8 ГГц и четыре Cortex-A53 на 1,9 ГГц.

Результат в AnTuTu 10 – 350 тыс. баллов, в GeekBench 6 – 1500 баллов.

В Realme и «М.Видео» утверждают, что в младшем С85 используется 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300 образца апреля 2024 г. с двумя ядрами Cortex-A76 на 2,4 ГГц и шестью Cortex-A55 на 2 ГГц (AnTuTu 10 – 429 тыс. баллов, GeekBench 6 – 2000 баллов).

Где же правда?

Однако на официальном сайте Realme, а также в каталоге DNS и ряда других ритейлеров отмечено, что оба смартфона получили один и тот же процессор – Qualcomm Snapdragon 685.

Фотокамеры и зарядка

Новинки Realme получили поддержку проводной зарядки мощностью до 45 Вт. Представители компании также сообщили CNews, что мобильники могут заряжать другие устройства (мощность реверсивной зарядки – не более 10 Вт).

realme Большая АКБ - главное конкурентное преимущество смартфонов

Основная фотокамера в каждом из смартфонов – 50 МП с апертурой f/1.8, углом обзора 75°, 5-линзовым объективом и поддержкой автофокусировки. При этом на официальных фото отлично виден как минимум один дополнительный сенсор, но его спецификации Realme на своем сайте не раскрывает.

Фронтальная камера в каждом из смартфонов получила сенсор с разрешением 8 МП. К ее спецификациям относятся апертура f/2.0, угол обзора 80° и объектив из четырех линз.

Оба мобильника могут записывать видео в Full HD на скорости 60 кадров в секунду, притом как на тыльную, так и на фронтальную камеру.

Адаптация для России

Смартфоны C85 и C85 Pro не поддерживают сотовые сети пятого поколения, которых в России и без того до сих пор нет. В каждом из мобильников есть модули Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), чип NFC для бесконтактной оплаты, ресиверы GPS и ГЛОНАСС,

Для обоих смартфонов заявлена поддержка стандарта защиты от воды и пыли IP69 Pro. По словам представителей Realme, он объединяет в себе международные стандарты IP69K (водостойкость промышленного класса), IP69 (устойчивость к струям высокого давления), IP68 (водонепроницаемость) и IP66 (защита от дождя и брызг).

Realme Realme обещает улучшенную защиту от жидкостей

Смартфоны из коробки работают на базе ОС Android 15 с прошивкой realme UI 6.0. В комплект поставки, помимо стандартных аксессуаров, входят зарядное устройство и защитный чехол.