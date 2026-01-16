Разделы

Россиян не подпускают к 5G. Операторам не выдали частоты для тестирования новых сетей, которыми давно пользуется весь мир

«Билайн» не получил разрешение на тестирование сетей 5G в столичном метро. Ему нужны были частоты 1965-1980 МГц и 2155-2170 МГц, но Госкомиссия по радиочастотам ответила отказом на запрос оператора. 5G-сетей до сих пор нет нигде в России, хотя их начали тестировать еще пять лет назад. В других крупных странах, например, в США и Китае, 5G повсюду.

5G вам не дадим

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отказала «Билайну» в проведении тестирования сотовых сетей пятого поколения (5G) на территории метро Москвы, пишет Forbes. Оператор обратился в Комиссию с просьбой выделить ему частоты 1965-1980 МГц и 2155-2170 МГц на период тестирования, но получил отрицательный ответ.

Отказ был выдан в конце 2025 г. В протоколе Комиссии указано, что «Билайн» просил частоты для проведения НИОКР. Причина отказа – отрицательное заключение о возможности выделения полос радиочастот.

«Билайн» – это один из четырех крупнейших операторов сотовой связи в России наряду с МТС, Т2 и «Мегафоном». Его пользовательская база насчитывает несколько десятков миллионов человек, но при этом он, как и все его конкуренты, до сих пор не может предложить россиянам коммерческие сети 5G. Их нет нигде в России, потому что операторам не выделяют нужные для этого частоты.

5g6.jpg

freepik
Широкодоступных сетей 5G в России как не было шесть лет назад, так и нет до сих пор

При этом в других странах 5G-сети развиваются как минимум с 2019 г. Особенно в этом плане преуспели США и Китай.

Псевдо-5G

Не имея возможности строить полноценные 5G-сети, российские операторы вынуждены выжимать последние соки из сетей четвертого поколения, появившихся в стране 15 лет назад. Они используют технологию агрегации частот, чтобы повысить скорость передачи данных.

У «Билайна», к примеру, в столичном метро с 2021 г. есть сеть 5G-ready на базе частот LTE1800, LTE2100 и LTE2600 – их агрегация позволяет передавать данные на скорости до 300 Мбит/с.

По словам источника Forbes на российском рынке связи, подавая заявку на тестирование полноценных сетей 5G в московской подземке, «Билайн» намеревался задействовать весь потенциал имеющегося в его распоряжении телеком-оборудования. «Есть незадействованный потенциал существующего оборудования 4G, которое уже в начале 2020-х покупалось с возможностью софтверного апгрейда до 5G. История с метрополитеном — попытка воспользоваться этим потенциалом хоть как-то. Возможность использования такой функции уже купленного и установленного оборудования 4G обсуждается совместно с вопросом импортозамещения. Ни место развертывания, ни конкретные полосы не влияют значительно на положительное или отрицательное решение», – заявил источник Forbes.

Никакого 5G под землей

За последние несколько лет ГКРЧ многократно отказывала операторам в предоставлении частот для тестирования 5G-сетей в метро. Например, в августе 2021 г. Комиссия запретила МТС и «Мегафону» тестировать сети пятого поколения с использованием так называемого «золотого диапазона» – 3,4-3,8 ГГц, который эксплуатируется большинством операторов связи в мире для сетей 5G.

Операторы намеревались тестировать 5G на этих частотах в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани и Самары. Однако реализовать задуманное им так и не позволили.

За два месяца до этого, в июне 2021 г., аналогичный отказ был выдан компании FreshTel (дочернее предприятие «Ростелекома»).

Но в череде отказов были и пробелы. Так, в начале лета 2021 г. CNews писал о запуске оператором Т2 (на тот момент – «Теле2») тестовой зоны 5G в метро Казани.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Ни о каком «золотом диапазоне» речи тогда не шло – использовались диапазоны C-band и mmWave (27 ГГц и 3,5 ГГц соответственно). Тестирование было организовано совместно с финской компанией Nokia – в недавнем прошлом одним из трех крупнейших поставщиков базовых станций российским операторам связи.

Nokia ушла из России в марте 2022 г. Работа тестовой сети 5G в метро Казани была прекращена летом 2022 г.

Прогресс не остановить

Операторы связи на протяжении последних нескольких лет твердят о необходимости разрешить им строить сети пятого поколения. Смартфонов с 5G-модемами внутри за последние годы было выпущено достаточно, так что с их дефицитом проблем, вероятнее всего, не возникнет.

«На фоне роста объемов трафика в московском метрополитене пропускной способности имеющихся в наличии частот уже недостаточно. И если на поверхности расширить сеть можно с помощью строительства еще одной базовой станции, то в метро — только через новый частотный диапазон. В связи с этим мы по-прежнему ждем решения регулятора о выделении дополнительных диапазонов для 5G», – сообщили Forbes представители «Мегафона».

Как сообщили изданию представители Минцифры, ГКРЧ ранее определила частоты 4800-4990 МГц и 25,25-27,5 ГГц в качестве основы для российских сетей 5G. «Золотой диапазон» операторам пока не выдают.

В ведомстве добавили также, что первые коммерческие, то есть общедоступные сети пятого поколения в России могут появиться в 2026 г. Точную дату не назвали.

Геннадий Ефремов

