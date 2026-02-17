Разделы

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro

«М.видео» объявляет о старте продаж смартфонов Realme C85 и Realme C85 Pro. Стоимость гаджетов в каналах продаж «М.видео» начинается от 16 999 руб. для модели Realme C85 и от 18 999 руб. для модели Realme c85 Pro. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Старшая модель Realme C85 Pro получила аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт и функцией обратной зарядки до 10 Вт для подключения внешних устройств.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 685 и работает под управлением Android 15 с оболочкой Realme UI. Устройство оснащено 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

mvi1.png

М.видео

Основная камера 50 МП рассчитана на повседневную съемку — портреты, городские сцены, документы и короткие видеоролики. Фронтальная камера 8 МП предназначена для видеозвонков и селфи. Модель соответствует стандартам защиты IP69K, IP69, IP68 и IP66, что предполагает устойчивость к пыли, воздействию влаги, дождю и струям воды различной интенсивности.

Базовая модель Realme C85 также ориентирована на продолжительную автономную работу и ежедневные задачи. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. В основе устройства — процессор MediaTek Dimensity 6300.

Модель получила 6,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления до 144 Гц. Основная камера – 50 МП. Фронтальная камера – 8 МП. Корпус устройства также соответствует стандартам защиты от пыли и влаги, рассчитанным на эксплуатацию в бытовых и уличных условиях.

Стоимость устройств в каналах продаж «М.видео»: Realme С85 в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 16 999 руб.; Realme С85 в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 19 999 руб.; Realme С85 Pro в конфигурации 6 + 128 ГБ доступен по промо-цене 18 999 руб.; Realme С85 Pro в конфигурации 8 + 256 ГБ доступен по промо-цене 21 999 руб.

