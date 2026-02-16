Разделы

Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia

Acer и Asus и топ-10 крупнейших в мире производителей компьютеров предписано приостановить продажи ПК в Германии. Это следствие того, что Nokia выиграла дело о патенте на технологи. HEVC. Судебный запрет блокирует новые поставки, пока розничные продавцы распродают оставшиеся запасы. Ранее Nokia поступила таким же образом с OnePlus.

Финляндия гонит Тайвань из Германии

Тайваньские компании Acer и Asus получили запрет на продажи своих компьютеров на территории Германии, пишет портал TechSpot. Причина – патентный спор, затеянный финской компанией Nokia и выигранный ею в суде.

В настоящее время Acer и Asus предписано приостановить продажи ПК на территории Германии. Запрет касается новых поставок и пока не распространяется на ранее закупленные ритейлерами и дистрибьюторами устройства.

Acer и Asus – одни из крупнейших в мире производителей компьютеров и ноутбуков. Они широко известны в большинстве стран мира и входят в топ-10 ПК-вендоров по версии исследовательской компании IDC. В IV квартале 2025 г. Asus и вовсе оказалась в топ-5, продав 5,4 млн компьютеров и заняв 7,1% мирового рынка против 4,9 млн и 7% в IV квартале 2024 г. долю рынка Acer IDC не раскрывает.

kirp6.jpg
Фото: Alex Rodríguez Santibáñez / Unsplash
Acer и Asus не пускают в Германию

Acer и Asus официально покинули рынок России весной 2022 г., поддержав антироссийские санкции. То же сделала и Nokia, их оппонент в суде.

Суть спора

Разногласия между сторонами возникли вокруг современного видеокодека HEVC, также известного как H.265. Nokia владеет несколькими патентами, необходимыми для этого стандарта, и утверждает, что Acer и Asus не получили надлежащие лицензии «на справедливых, разумных и недискриминационных условиях» (fair, reasonable, and non-discriminatory, FRAND).

Мюнхенский суд согласился с этим, заключив, что компании не действовали как «добровольные лицензиаты» (willing licensees), что является ключевым требованием в спорах по принципу FRAND. В результате были вынесены судебные запреты, препятствующие продаже и распространению нарушающих авторские права ПК в Германии.

Решение, вынесенное региональным судом Мюнхена, фактически запрещает тайваньским производителям предлагать, импортировать или продавать затронутые системы в стране до разрешения лицензионного конфликта.

Дефицит не за горами

Запрет на продажи техники Asus и Acer в Германии случился в период и дефицита оперативной памяти и SSD и их быстрого удорожания, а также не менее роста цен на компьютеры и ноутбуки. С одной стороны, несмотря на решение суда, бренды не исчезнут с полок магазинов в одночасье.

Розничные продавцы получили возможность продолжать продавать имеющиеся запасы ПК Acer и Asus,. С другой стороны, оба вендора лишены права ввозить в Германию свои новые устройства. Это повышает вероятность возникновения нехватки их продукции, если патентный спор затянется, пишет TechSpot.

Северный патентный король

Патенты на те или иные технологии – очень важный актив для многих компаний. Владея ими, они могут продавать лицензии на их использование и годами получать внушительные суммы.

Этот способ легкого заработка хорошо известен так называемым «патентным троллям» – физлицам и компаниям, которые сами ничего не производят, но скупают патенты целыми портфелями и затем через суд требуют со всех подряд лицензионных отчислений. Такие примеры есть во многих странах мира – CNews освещал некоторые из них.

Nokia тоже осведомлена о возможности зарабатывать на патентах. В период с 1984 по 2014 гг. она активно занималась пополнением своего портфеля технологий, в которые вложила свыше 50 млрд евро. Сейчас ее коллекция состоит из 30 тыс. патентов и патентных заявок, которые на протяжении многих лет приносят компании значительный доход, пишет TechSpot.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

Для Nokia компании Acer и Asus – далеко не первые «нарушители». Как сообщал CNews, в августе 2022 г. она судилась с OnePlus – известным производителем смартфонов.

Спор был связан с патентами Nokia на технологии сотовой связи. Суд встал на сторону финского вендора и запретил OnePlus продавать свои смартфоны в Германии с перспективой распространения ограничений на всю Европу, пока спор не будет улажен.

Компании Oppo, наряду в OnePlus входящей в холдинг ВВК, тоже досталось – она получила аналогичный запрет. В марте 2023 г. обе компании заявили о намерении покинуть европейский рынок.

Удар по бизнесу

Для немецких потребителей запрет на продажи техники Asus и Acer поначалу может оказать лишь незначительное влияние. Дистрибьюторы и ритейлеры пока располагают запасами их продукции, но по мере их исчерпания купить новый ПК или ноутбук Acer или Asus в Германии будет становиться сложнее.

Основной удар придется непосредственно на самих вендоров. Как пишет TechSpot, длительные ограничения могут сместить долю рынка в сторону их конкурентов и привести к сокращению предложения на одном из крупнейших европейских рынков ПК.

Ожидается, что оба производителя подадут апелляцию или будут добиваться заключения лицензионных соглашений, а это значит, что запрет может оказаться временным. Но как долго он продлится, пока неизвестно.

Геннадий Ефремов

