Патент FRAND Fair, Reasonable and Non Discriminatory принцип лицензирования Разумное и недискриминационное лицензирование


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Двух крупнейших производителей ПК вышвырнули из самой развитой европейской страны. Виновата бежавшая из России Nokia 1
27.08.2020 Англия придумала хитрый план по изгнанию Huawei и ZTE. Из страны они уйдут голыми 2
27.02.2015 Ericsson потребовал запретить продажи iPhone и iPad 1
11.12.2014 «Китайский Apple» запретили в Индии 1
29.07.2013 Microsoft, Intel и Oracle выступили в защиту iPhone 1
12.09.2012 Samsung собирается запретить продажи «iPhone 5» 1
01.06.2012 Google обвинила Microsoft и Nokia в сговоре против Android 1
28.05.2012 Huawei подала жалобу на InterDigital за злоупотребление в использовании патентов 1
24.12.2010 Европейский свод требований по совместимости – “великое поражение” для СПО? 1
21.10.2010 Американские лоббисты против открытых стандартов столкнулись с противодействием Фонда свободного ПО 2
01.12.2006 Nokia недовольна высокими ставками отчислений за патенты Qualcomm 2
11.08.2006 Nokia подала в суд на Qualcomm 1

Патент и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10717 6
Apple Inc 12757 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 4
Microsoft Corporation 25338 3
Qualcomm Technologies 1919 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 3
Dell EMC 5107 2
Huawei 4295 2
Xiaomi 2039 2
Intel Corporation 12585 2
IBM - International Business Machines Corp 9566 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 2
AT&T Inc 1698 2
Adobe Systems 1574 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 2
Google LLC 12345 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 2
Rogers Communications 16 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5328 1
SAP SE 5466 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 1
LG Electronics 3684 1
ZTE Corporation 776 1
Oracle Corporation 6902 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 427 1
HTC Corporation 1506 1
Lenovo Motorola 3531 1
Corel Corporation 338 1
Gionee 22 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 1
ViewSonic 322 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Micromax Systems - Микромакс системс 77 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
Unwired Planet 2 1
Intuit 80 1
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 50 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 1
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 745 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 251 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 215 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9400 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25717 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 4
Стандартизация - Standardization 2246 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12735 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1420 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6720 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8210 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1104 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5679 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3330 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13069 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1559 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 698 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 288 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 651 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8208 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8399 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2526 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1227 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6645 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 537 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3113 1
Оповещение и уведомление - Notification 5393 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 3
Apple iPad 3945 3
Google Android 14825 1
Apple iPhone 5 778 1
Apple iPhone 4 792 1
Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 1
Alfalahi Kasim - Аль-Фалахи Касим 3 1
Meyers Robert - Майерс Роберт 3 1
Froman Michael - Фроман Майкл 2 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 388 1
Комиссаров Дмитрий 238 1
Johnson Boris - Джонсон Борис 14 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Holleyman Robert - Холлиман Роберт 13 1
Kogan Lawrence - Коган Лоуренс 1 1
Jain Manu - Джайн Ману 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53596 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 5
Европа 24686 5
Россия - РФ - Российская федерация 158508 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13591 4
Канада 4998 3
Азия - Азиатский регион 5766 2
Швеция - Королевство 3721 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Индия - Bharat 5733 2
Сингапур - Республика 1916 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Америка Южная 870 1
Индонезия - Республика 1022 1
США - Калифорния 4781 1
Малайзия 902 1
Филиппины - Республика 582 1
Индия - Дели 152 1
США - Делавэр 173 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 7
Патент - Патентные войны - Патентные тролли 92 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26034 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4941 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11790 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5306 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 271 1
Английский язык 6893 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
TRIPS - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - ТРИПС - Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 18 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Bloomberg 1555 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 2
AppleInsider 398 2
Telegraph 196 1
Computer Weekly 376 1
Korea Times 132 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2592 1
