Мир на пороге дефицита жестких дисков. Крупнейший производитель HDD продал все запасы на год вперед

Western Digital распродала запасы жестких дисков на весь 2026 г. Ей нечего поставлять дистрибьюторам и ритейлерам – все HDD отправились в дата-центры на нужды искусственного интеллекта. Это грозит проблемами на рынке, ведь на Western Digital приходится почти половина мировых продаж винчестеров.

Медленные и дефицитные

Классические жесткие диски, массово использующиеся в компьютерах и серверах с 90-х годов XX века, в скором будущем могут стать дефицитным товаром. Компания Western Digital распродала все свои запасы почти на год вперед, до конца 2026 г., пишет портал TechSpot.

Western Digital – это один из трех оставшихся в мире производителей жестких дисков и одновременно крупнейший среди них. Он занимает 47% рынка по объему продаж и 44% по выручке (Forbes, 2025 г.) против 42% и 41% соответственно у Seagate и 11% и 13% у Toshiba.

Другие компании давно ушли с рынка. Они или прекратили производство HDD, или были куплены кем-то из этого трио. Например, в прошлом десятилетии под крыло Western Digital перешла компания HGST.

Куда уходят диски

Как отметил генеральный директор Western Digital Ирвинг Тан (Irving Tan) до конца 2026 г. почти никто не сможет сделать заказ на жесткие диски компании – осталось лишь совсем немного. Секрета в том, куда делись все HDD, в том числе и те, что еще не произведены, нет – во всем вновь повинна индустрия искусственного интеллекта.

freepik Жесткие диски по-прежнему актуальны, несмотря на длинный список недостатков

Именно она заставляет дорожать оперативную память, а вслед за ней – компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и другую технику. Именно из-за нее образовался дефицит твердотельных накопителей, и именно по ее вине есть риск нехватки роутеров и ТВ-приставок.

Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, закупают накопители, производство которых еще не налажено, и облегчения для традиционных клиентов вряд ли удастся добиться в ближайшее время – по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.

Тан сообщил о дефиците поставок во время публикации отчета компании за IV квартал 2025 г. Благодаря ИИ-индустрии выручка Western Digital выросла на 25% год к году и составила $3,02 млрд. Компания прогнозирует еще больший рост в ближайшие три месяца – на 40% в годовом исчислении.

Ненасытная семерка

Как пишет TechSpot, большую часть заказов Western Digital получила от семи крупных клиентов. Их названия не раскрываются.

Кроме того, Western Digital заключила долгосрочные соглашения с двумя из этих крупнейших клиентов на 2027 г. и с одним на 2028 г. Эти неназванные компании в совокупности предварительно закупили несколько эксабайт емкости хранилища, подтвердил Тан.

Другими словами, часть всего объема выпуска HDD Western Digital заранее забронирована, а это значит, что на рынок эти накопители не попадут. Это случится, только если кто-то из клиентов внезапно отменит бронирование, а его конкуренты не захотят занять его место.

Пожертвовать будущим ради прибыли

Жесткие диски – далеко не самые современные накопители. К примеру, по скорости чтения и записи их часто обгоняют обычные флешки с интерфейсом USB 3.0.

HDD также не могут сравниться с твердотельными накопителями почти ни по одному параметру, которые важны для пользователей. Они медленнее, тяжелее, они шумят при работе и при этом очень ненадежны – боятся малейшего удара. Современных интерфейсов подключения у них тоже нет – максимум SATA III прямиком из 2008 г., если речь о внутренних HDD потребительского уровня.

Но Western Digital сделала ставку именно на них. TechSpot пишет, она ушла с рынка SSD-накопителей, чтобы сосредоточиться исключительно на жестких дисках.

HDD почти утратили актуальность в потребительском сегменте – их единственным преимуществом перед SSD является более низкая стоимость в пересчете на гигабайт. А вот в корпоративной среде они по-прежнему актуальны – на них строят системы хранения информации и резервных копий.

В настоящее время Western Digital продает подавляющее большинство своих жестких дисков корпоративным клиентам. На долю облачных клиентов приходится 89% выручки компании, в то время как на традиционных потребителей приходится всего 5%.

По словам финансового директора компании Криса Сеннесаэля (Kris Sennesael), спрос на решения для центров обработки данных, как ожидается, продолжит расти. Корпоративные клиенты массово внедряют жесткие диски большой емкости, что укрепляет прибыльность компании на все более непредсказуемом рынке, основанном на искусственном интеллекте.