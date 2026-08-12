Бренд Honor объявил о запуске революционного смартфона Honor Robot Phone

Бренд Honor, создающий экосистемы устройств с искусственным интеллектом, объявил о запуске революционного смартфона Honor Robot Phone. Новинка открывает совершенно новую категорию мобильных устройств, объединяя инженерные инновации в робототехнике, воплощенный искусственный интеллект, профессиональные технологии киносъемки и флагманские характеристики. Об этом CNews сообщили представители Honor.

«Оглядываясь на столетие развития визуальных технологий, можно увидеть, что каждый крупный прорыв был обусловлен эволюцией как захвата света, так и интеллектуальной обработки. Аппаратное обеспечение закладывает основу качества изображения, а алгоритмы обеспечивают качественный скачок. Но технологии — это лишь фундамент; то, что в конечном счете определяет выдающееся изображение, — это эстетика. — заявил Джеймс Ли, CEO Honor. — Столетие кинопроизводства показало нам силу точного управления светом и тенью, глубокого понимания цвета и эмоций, а также умения сделать каждый кадр рассказчиком истории. Вместе с ARRI мы продолжим расширять границы творчества и вдохновлять новое поколение создателей».

«Будущее — это не просто увеличение количества пикселей. Это управление. Это возможность дать создателям инструменты для съемки красивых изображений. Honor привносит экспертизу в области мобильной съемки, мощную обработку данных и робототехнику, ARRI вносит более чем вековой опыт безусловного лидерства в науке об изображении и профессиональных производственных процессах. Мы представляем разные индустрии, но нас объединяет одна цель: расширить возможности создателей с помощью тех инструментов, которые они носят с собой каждый день». — сказал Дэвид Бермбах, главный продукт-менеджер ARRI.

Первый в индустрии смартфон с титановым подвесом 4DoF

Honor Robot Phone оснащен ультракомпактным стабилизатором 4DoF с титановым подвесом Honor Titanium Agile Gimbal. Система с применением 60 инновационных производственных процессов объединяет более 100 высокоточных компонентов и защищена более чем 100 патентами. Инженерам Honor удалось уменьшить общий размер системы на 65%, одновременно увеличив прочность конструкции на 200% по сравнению с другими распространенными стабилизаторами.

Пресс-служба Honor Джеймс Ли объявил о запуске революционного смартфона Honor Robot Phone

Титановый привод подвеса весом всего 2,6 г обеспечивает скорость управления камерой до 360° в секунду, а мотор Honor Super Steel Flip развивает плотность крутящего момента 120 Н·м/л, что гарантирует быстрое, точное движение и стабильное позиционирование камеры при сохранении ультракомпактных габаритов смартфона.

Кинематографическая мобильная съемка с технологиями ARRI

Honor Robot Phone — это первый продукт, созданный в рамках стратегического технологического партнерства Honor и ARRI. Основная камера Agile Gimbal 200 Мп с сенсором 1/1,28 дюйма и диафрагмой f/1,6 поддерживает запись 10-битного ARRI LogC3 в режиме ARRI Cinema. Перископическая телефотокамера 200 Мп с сенсором 1/1,4 дюйма обеспечивает оптический зум 2.7x. Ультраширокоугольная камера оснащена сенсором 50 Мп и оптикой с углом обзора 122°. Технологии съемки HONOR Robot Phone объединяют ARRI LogC3, ARRI Wide Gamut 3 и ARRI Looks с совершенно новым чипом обработки изображений Honor H1.

Технологии искусственного интеллекта при съемке улучшают отношение сигнал/шум видео на 8 дБ, а также обеспечивают до 14 ступеней динамического диапазона. Видеоконвейер выполняет шумоподавление на более раннем этапе в RAW-домене, обрабатывает данные в 14-битном формате 4:4:4, выводит 10-битное видео LogC3 и 4:2:2.

Для создателей контента ARRI LogC3 сохраняет больше информации в светах и тенях для постобработки, в то время как ARRI Wide Gamut 3 обеспечивает более широкое цветовое пространство, а ARRI Looks предлагают контролируемые кинематографические цветовые стили. Отснятый материал также можно переносить в профессиональные инструменты редактирования, такие как DaVinci Resolve, где авторы могут напрямую применять ARRI LUT в рамках рабочего процесса.

Технологии, разработанные в рамках партнерства Honor и ARRI, продолжат развитие в предстоящей серии Honor Magic9. В рамках совместной работы компании продолжат совершенствовать интегрированные технологии обработки изображений и рабочие процессы на основе реального практического применения.

Воплощенный ИИ на базе MagicOS

Honor Robot Phone поддерживает кинематографичное управление движением при помощи искусственного интеллекта, включая Tilt Lock, FPV, FPV Vertical и AI SpinShot для легкой и высокоточной съемки плавных и динамичных кадров. Повседневный режим взаимодействия Yoyo Robot Mode объединяет мультимодальное восприятие, контекстуальное понимание, распознавание жестов и физическое движение. Локализация источника голоса и AI Live-Tracking позволяют камере автоматически удерживать пользователя в кадре во время записи влога, прямой трансляции или перемещения при видеозвонке. Управление жестами без прикосновений также дает возможность развернуть механизм камеры и дистанционно управлять процессом съемки.

Функция Yoyo Auto Execution позволяет системному ИИ-агенту понимать намерения пользователя и выполнять сложные задачи в поддерживаемых приложениях и системных настройках. Благодаря открытому интерфейсу Agent Skills для Honor Robot Phone сторонние разработчики могут создавать новые инструменты и взаимодействия с использованием подвеса, системы восприятия и функций физического взаимодействия.

Флагманская производительность в премиальном корпусе

Honor Robot Phone с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает флагманскую производительность для обработки ИИ, съемки и многозадачности. Передовая система охлаждения эффективно рассеивает тепло, гарантируя стабильную пиковую производительность даже во время длительных сеансов записи. Батарея Honor Silicon-carbon нового поколения с емкостью 7060 мА·ч поддерживает использование в течение всего дня вместе, а быструю проводную и беспроводную зарядку обеспечивает Honor SuperCharge мощностью 120 и 50 Вт.

Honor Robot Phone первым на Android получил цельнометаллический корпус-моноблок, изготовленный по технологии интегрального формования. Смартфон также оснащен флагманским экраном LTPO OLED с диагональю 6,31, прочным стеклом HONOR NanoCrystal Shield и технологиями защиты зрения Honor AI Eye Comfort. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления 1–120 Гц и достигает пиковой яркости 6800 нит. Передовые технологии защиты зрения, включая ШИМ-частоту 4320 Гц, обеспечивают комфорт при длительном использовании.

Honor Robot Phone в темно-сером и серебристом цветах доступен для предзаказа начиная с 12 августа в Китае. Смартфон поступит в продаже 18 августа по цене 9,99 тыс. юаней за версию 12 + 512 ГБ и 12,99 тыс. юаней за конфигурацию 16 ГБ + 1 ТБ памяти.