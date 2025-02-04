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В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи Honor X8с

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж cмартфона Honor X8с. Стоимость новинки в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 24 990 руб. В период с 4 по 24 февраля 2025 г. действует специальное предложение: скидка 3000 рублей и наушники Honor Choice Earbuds S7 в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor X8c доступен в цветах «бирюзовый зеленый», «лунный белый» и «полночный черный». AMOLED-экран 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+ поддерживает отображение 16,7 млн цветов и 100% кинематографической палитры DCI-P3. Доступны технологии защиты зрения, включая «Динамическую яркость» с микрорегулировками интенсивности подсветки, «Циркадный ночной экран» с изменением цветопередачи в темное время суток, а ШИМ-частота 3840 Гц обеспечивает полное отсутствие видимого мерцания.

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М.Видео-Эльдорадо
В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи Honor X8с

Honor X8c весит 174 г, а толщина смартфона составляет 7,12 мм. Устойчивость к повреждениям при падениях и ударах обеспечена технологией Honor Anti-drop Protection и подтверждена сертификатом SGS Premium Performance. Новинка также получила степень защиты от влаги и пыли IP64, а специальная технология корректного определения взаимодействий с мокрым экраном позволяет использовать смартфон влажными или жирными пальцами.

Батарея имеет емкость 5000 мАч. Даже когда заряд снижается до 2%, пользователи могут рассчитывать еще на 88 минут звонков или до 18 часов в режиме ожидания.

Honor X8c оснащен основной камерой 108 МП с оптической стабилизацией (OIS). Есьб также широкоугольная камера с разрешением 5 МП, диафрагмой f/2.2 и датчик глубины.

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Фронтальная камера с разрешением 50 МП и диафрагмой f/2.1 имеет подсветку для селфи. Функция «Широкоугольное селфи с AI» обеспечивает автоматическое переключение между углом обзора 78° для стандартных селфи и 90° — для групповых. Также доступен ИИ-ластик, удаляющий лишние объекты с фотографии в одно касание.

Honor X8c работает под управлением новейшей операционной системы MagicOS 9.0 на базе Android 15.

Цены в сети «М.Видео-Эльдорадо»: Honor X8c 6 + 6 и 128 ГБ — 24 990 руб., Honor X8c 8 + 8 и 128 ГБ — 26 990 руб., Honor X8c 8 + 8 и 256 ГБ — 29 990 руб. В период с 4 по 24 февраля 2025 г. действует специальное предложение: скидка 3000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds S7 в подарок.

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