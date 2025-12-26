О подзарядке можно забыть. Создан смартфон с огромной батареей от планшета. Он мощный и дешевый

Под брендом Honor вышел смартфон Win с аккумулятором емкостью 10000 мАч – такой обычно ставят в планшеты. При этом он сохранил компактные габариты, поскольку АКБ выполнена по новой кремний-углеродной технологии – такие батареи более емкие, нежели литий-ионные, при аналогичных размерах. Win получил флагманскую «начинку», но стоит при этом как половина iPhone 17 Pro.

Китайский «мини-планшет»

Компания Honor из Китая анонсировала новый смартфон Win, работающий, несмотря на свое название, не на Windows, а на Android. Его главное конкурентное преимущество – это батарея емкостью 10000 мАч.

Устройств с таким аккумулятором в продаже очень много, но только среди планшетных компьютеров – например, как сообщал CNews, в конце декабря 2025 г. в продажу поступил планшет Oppo Pad Air 5 с АКБ точно такой же емкости.

В аккумуляторе Win используется кремний-углеродная технология – такие АКБ имеют существенно большую емкость по сравнению с литий-ионными при одинаковых габаритах. Батарея поддерживает быструю 100-ваттную зарядку по проводу, 80-ваттную беспроводную и 27-ваттную проводную обратную для зарядки других устройств.

Honor Honor WIn

В свою новинку Honor, бывшая «дочка» Huawei, упаковала флагманское «железо». При этом стоит смартфон как не самый топовый Android-мобильник – по данным профильного портала Huawei Central, его можно купить за 3999 юаней или 44,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2025 г. в комплектации с 12 ГБ RAM LPDDR5X и 256 ГБ ROM UFS 4.1. Самая дорогая модификация продается в Китае за 5199 юаней (57,6 тыс. руб.) – она снаряжена 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ. Для сравнения, iPhone 17 Pro стоит в США от $1099 (85,6 тыс. руб.), то есть вдвое дороже Honor Win.

Тоньше iPhone

Смартфоны iPhone 17 Pro и Pro Max располагают батареями 3988 и 4823 мАч соответственно при толщине корпуса 8,75 мм у обоих. Толщина Honor Win – 8,3 мм.

Внутри смартфона расположился один из самых передовых процессоров, вышедших в 2025 г. – Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Этот восьмиядерный чип был анонсирован 25 сентября 2025 г. и производится по самому современному на данный момент техпроцессу 3 нм. У него два кластера ядер – в одном два ядра с частотой 4,61 ГГц, в другом шесть ядер на 3,63 ГГц. Встроенная графика – Adreno 840, результаты в AnTuTu 10 и GeenBench 6 – 3,85 млн и 12,4 тыс. баллов соответственно.

Honor Дизайн модуля камер явно скопирован с iPhone 17 Pro

Внутри смартфона есть активная система охлаждения (с вентилятором со скоростью вращения до 25 тыс. оборотов в минуту). Экран мобильника получил диагональ 6,83 дюйма, то есть в этом плане Win ближе к 6,9-дюймовому iPhone 17 Pro Max, нежели к обычному iPhone 17 Pro с дисплеем на 6,3 дюйма. Поддерживаемое разрешение – 2800х1272 пикселя, пиковая частота обновления – 185 Гц.

Honor уверяет, что, несмотря на наличие кулера и отверстий для воздуха в корпусе, смартфон Win имеет максимальную защиту от воды и пыли по стандарту IP69K.

В стоимость Win входят четыре камеры: основная 50 МП (размер сенсора 1/1,56", диафрагма f/1.95, оптическая стабилизация); широкоугольная 12 МП (f/2.2, угол обзора 122 градуса); телеобъектив 50 МП, (f/2.4, оптическая стабилизация, оптический зум 3х); фронтальная 50 МП (f/2.0).

Смартфон поддерживает сети 5G, располагает модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC и работает на базе Android 16 с оболочкой MagicOS 10.

Возможный след Microsoft

Совершенно не исключено, что, придумывая название для своего нового смартфона, Honor действительно вдохновлялась названиями операционных систем Microsoft. И не только потому, что Windows очень часто сокращенно называют просто Win, но еще и потому, что Win – не единственный новый смартфон в ассортименте Honor.

Honor Honor Win RT

Вендор также представил более доступный мобильник Win RT. Совпадение или нет, но у Microsoft есть ОС Windows RT, и она представляет собой упрощенную версию Windows 8.

Win RT построен на менее производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, у него нет беспроводной зарядки и камеры с телеобъективом. Другие технические отличия от старшего Win у Win RT отсутствуют.

Honor Внешне смартфоны отличаются только задними модулями камер

Win RT предложен в пяти комплектациях, где младшая стоит 2699 юаней (29,9 тыс. руб.) и предлагает 12 ГБ оперативной памяти 256 ГБ встроенной. Другие комплектации: 12/512 ГБ (3099 юаней, 34,3 тыс. руб.), 16 ГБ/256 ГБ (2999 юаней, 33,2 тыс. руб.), 16/512 ГБ (3399 юаней, 37,7 тыс. руб.) и 16/1024 ГБ (3999 юаней 44,3 тыс. руб.).