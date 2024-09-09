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Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией

Глобальный технологический бренд Honor анонсировал первые смарт-часы Honor Watch 5 с кремний-углеродной батареей, что позволило добиться компактных размеров и веса всего 35 гр при сохранении автономной работы до 15 дней. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Watch 5 сочетают современные технологии и элегантный дизайн. Часы весят 35 г, а толщина составляет всего 11 мм, что делает их легкими и удобными для носки в течение всего дня. Яркий AMOLED-экран диагональю 1,85 дюйма с разрешением 450x390 пикселей обеспечивает отличную читаемость при любом окружающем освещении и высокую детализацию изображения.

Honor Watch 5 оснащены кремний-углеродной батареей емкостью 480 мА·ч, что обеспечивает до 15 дней непрерывного использования без подзарядки.

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Анонсированы Honor Watch 5 — ультратонкие и легкие умные часы с кремний-углеродной батареей и улучшенной навигацией

Часы позволяют в реальном времени отслеживать основные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений и уровень насыщения крови кислородом (SpO2), а также получать и анализировать данные о тренировках, качестве сна и стрессе. Благодаря системе AccuTrack Honor Watch 5 значительно повышают точность GPS, что позволяет еще более эффективно отслеживать повседневную активность и тренировки на открытом воздухе.

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