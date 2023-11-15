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Половина россиян пользуются фитнес-трекерами

«Здоровье Mail.ru» и «Hi-Tech Mail.ru» (проекты VK) выяснили, каким умным гаджетам доверяют россияне и действительно ли эти устройства мотивируют вести здоровый образ жизни. Половина опрошенных россиян пользуются фитнес-трекерами. Об этом CNews сообщили представители VK.

Фитнес-трекеры — популярное средство отслеживания физической активности для поддержания здоровья или достижения желаемых физических показателей. По результатам опроса выяснилось, что 50% россиян используют умные часы, фитнес-браслеты или специальные приложения в смартфоне.

Самым популярным гаджетом для мониторинга здоровья и активности в России стали умные часы: их носят 47% из числа тех, кто использует какие-либо устройства. Еще 31% отдают предпочтение фитнес-браслетам. 18% россиян используют для этих целей смартфон. Оставшиеся 4% выбрали «другое».

37% владельцев умных устройств считают, что наиболее важный показатель здоровья и активности — это частота сердечных сокращений. 33% опрошенных больше хотят знать, сколько километров или шагов они прошли за день.

Количество и качество сна в первую очередь интересует 14% опрошенных россиян. Уровень насыщения крови кислородом (SpO2), то есть процентное содержание в крови гемоглобина, насыщенного кислородом, важно для 6% опрошенных. И только 4% россиян интересует количество сожженных калорий. Еще 6% пользователей выбрали «другое».

72% опрошенных считают, что спортивные гаджеты отслеживают показатели с высокой точностью, но на них нельзя полностью положится. 15% абсолютно доверяют показаниям этих устройств, а 13% участников полагают, что гаджетам нельзя доверять.

При этом гаджеты и приложения мотивируют больше двигаться и заниматься спортом — так ответили 67% респондентов. Еще 33% опрошенных признались, что фитнес-трекеры не добавляют им мотивации.

58% опрошенных рассказали, что гаджеты и приложения не мотивируют их ложиться раньше и спать необходимые восемь часов. 29% россиян, наоборот, говорят о том, что фитнес-трекеры дают хорошую мотивацию наладить свой сон. Еще 13% участников опроса не пользуются гаджетами и приложениями для мониторинга сна.

80% респондентов не соревнуются в активности с близкими и друзьями в соцсетях. 14% соревнуются с родными и близкими, а 6% состязаются со знакомыми.

Эксперт «Здоровья Mail.ru», психолог Ирина Черкасская рассказала, почему фитнес-трекеры мотивируют больше двигаться: « Действительно, фитнес-трекеры мотивируют нас больше заниматься спортом и чаще ходить пешком. Происходит это по следующим причинам. Во-первых, мы сразу видим наглядный результат: у вас есть внешнее устройство, которое показывает, достигли вы поставленных целей или нет. Людям, как социальным существам, важно подобное внешнее подкрепление. Во-вторых, это геймификация обычной рутинной деятельности. У человека проявляется внутренний интерес, возможность получить «ачивку» за достижение определенных целей. Это не только подсвечивает результаты, но и повышает уровень интереса к спортивным занятиям. В-третьих, это дисциплина. В круговороте бытовых дел мы можем забывать про необходимую физическую активность. А так умный гаджет напоминает о том, что нужно сделать. И эта часть жизни будет постоянно в поле нашего внимания».

Опрос проходил среди читателей проектов «Здоровье Mail.ru» и «Hi-Tech Mail.ru» с 8 по 13 ноября 2023 г. Участие приняли более 5000 человек.

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