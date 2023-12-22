В США вступил в силу запрет на продажу и ремонт новых Apple Watch

Apple прекращает торговлю умными часами в США

Apple прекратила интернет-продажи новейших моделей своих умных часов Watch Series 9 и Ultra 2 на территории США. По сообщению Bloomberg, компания также будет отказывать в послегарантийном ремонте владельцам таких гаджетов и даже более старых моделей, поступивших в продажу несколько лет назад.

Покупка новейших моделей умных часов Apple через официальный сайт компании жителям США недоступна примерно с 22:00 четверга по московскому времени.

Ранее купертиновцы анонсировали прекращение розничных продаж Apple Watch в 270 магазинах на всей территории США, начиная с 24 декабря 2023 г. Распространение продукции через онлайн-каналы Apple специально прекратила заранее, чтобы иметь возможность отправить покупателям заказанные через интернет часы до 25 декабря 2023 г., когда официально вступает в силу формальный запрет на импорт Apple Watch в страну.

В других странах продажи умных часов Apple продолжатся как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

Как Apple Watch стали «запрещенкой»

Запрет продаж Apple Watch распространяется только на модели с функцией пульсоксиметра. Решение о его введении вынесла Комиссия по международной торговле США (ITC) в конце октября 2023 г., отреагировав на жалобу калифорнийской медтех-компании Masimo.

Поводом для этого стало признание Apple нарушителем двух патентов, принадлежащих Masimo, которые описывают способ измерения степени насыщения крови при помощи оптических датчиков. Masimo сама является производителем пульсоксиметров.

Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения капиллярной крови кислородом. Применяется для оценки функционального состояния дыхательной системы человек.

В Apple заявляли, что Masimo надеется воспользоваться потенциальным запретом ее умных часов в корыстных целях и вывести на рынок конкурирующий с Apple Watch продукт собственного производства.

Без ремонта, без обмена

Apple не только прекращает продажи отдельных моделей Apple Watch, но и перестает осуществлять ремонт умных часов, причем даже гораздо более старых моделей. В их числе, как отмечает Bloomberg, Series 6, 7, 8 и Ultra. Поставки моделей шестого поколения начались еще в 2020 г. и она, как и все последующие, имеет встроенный пульсоксиметр.

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Отказывать в починке гаджета в мастерских Apple будут исключительно обладателям устройств с истекшим гарантийным сроком лишь тогда, когда ремонт требует физического вмешательства в работу устройства – специалисты Apple будут помогать в решении проблем софтверного характера. Те же, кто успел приобрести умные часы до 25 декабря 2023 г. и модели, находящиеся на гарантии, смогут воспользоваться услугами ремонта специалистов компании.

Apple, как правило, устанавливает гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки Apple Watch. По истечении этого периода владелец имеет возможность купить расширенную гарантию под названием AppleCare, чтобы продлить срок обслуживания устройства.

Кроме того, после 25 декабря 2023 г., Apple будет вынуждена перестать обменивать исправные часы, к примеру, на аналогичную модель другой расцветки по инициативе клиента. Однако компания по-прежнему будет осуществлять замену аксессуаров для гаджета, таких как ремешки. Как и раньше, от ранее купленного устройства можно будет отказаться и вернуть потраченные на него деньги.

Крупный ритейл распродает остатки

Ранее Bloomberg сообщил, что 19 декабря 2023 г. Apple запретила персоналу сообщать клиентам о возможности приобрести Apple Watch в сторонних магазинах, таких как торговые сети федерального уровня Best Buy и Target, в связи с ограничениями правового характера.

Как отмечает агентство, ритейлеры, вероятно, продолжат продавать часы Apple, пока запасы продукции уже находящейся на территории США не иссякнут. Импорт же новых партий невозможен, пока решение ITC остается в силе.

Apple надеется решить проблему на софтверном уровне

Фактический запрет на торговлю Apple Watch Series 9 и Ultra 2 продолжит действовать, пока «яблочные» не договорятся с Masimo об условиях лицензирования используемых в умных часах технологий, которые запатентованы медтех-компанией.

Также Apple имеет возможность полностью отказаться от использования этих технологий и не платить Masimo вовсе. 18 декабря 2023 г. Bloomberg сообщил о том, что компания в срочном порядке дорабатывает программное обеспечение последних моделей Apple Watch, которое отвечает за обработку данных в процессе измерения уровня кислорода в крови.