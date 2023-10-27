Америка готова запретить Apple Watch

Apple запрещают торговать умными часами в США

Американская корпорация Apple может лишиться возможности продавать Apple Watch на территории США.

По сообщению Reuters, в четверг, 26 октября 2023 г., Комиссия по международной торговле США (ITC) издала приказ, который способен привести к введению запрета на ввоз в страну отдельных моделей Apple Watch. Потенциальный запрет касается моделей с возможностью измерения уровня кислорода в крови, которые производятся за границей.

Парадоксальная ситуация, при которой американская корпорация имеет шансы утратить право импортировать собственный продукт в США, сложилась в силу продолжающегося патентного разбирательства между Apple и ее калифорнийским «соседом» – компанией Masimo Corporation, которая специализируется на производстве медицинского оборудования.

В Masimo уверены, что в своих умных часах Apple задействовала технологии, защищенные принадлежащими медтех-корпорации патентами. По итогам первого этапа судебного разбирательства в январе 2023 г. суд в США встал на сторону Masimo, признав, что Apple действительно нарушила один из патентов компании, в котором описана технология, применяемая в выпускаемых Masimo пульсоксиметрах. Купертиновцы с выводами служителей Фемиды не согласились.

Пульсоксиметр – это медицинский контрольно-диагностический прибор для неинвазивного измерения уровня насыщения капиллярной крови кислородом. Применяется для оценки функционального состояния дыхательной системы человека.

У Apple имеется шанс избежать наказания

ITC в полном составе поддержала январское решение суда, однако это не означает его незамедлительного вступления в силу. Для начала оно должно получить одобрение президента США. Кроме того, решение может быть пересмотрено в результате апелляции.

В течение следующих 60 дней администрации президента Джозефа Байдена (Joseph Biden) будет необходимо принять решение о том, накладывать ли вето на запрет импорта Apple Watch – с учетом всех возможных рисков, которые несет данная мера. Как отмечает Reuters, исторически американские президенты редко принимали решение воспользоваться своим правом вето в подобных ситуациях.

Apple может обжаловать запрет в Апелляционном суде Федерального округа США после окончания периода рассмотрения президентом.

Позиции сторон

В Apple считают, что Masimo стремится воспользоваться вероятным запретом в корыстных целях и вывести на рынок, конкурирующий с Apple Watch продукт собственного производства.

«Masimo попыталась некорректно использовать ITC, чтобы оградить миллионы потребителей в США от продукта, способного спасти жизнь, и одновременно с этим освободить место для собственных часов, копирующих Apple, – приводит Reuters слова представителя Apple. – Хотя сегодняшнее решение и не окажет немедленного влияния на продажи Apple Watch, мы считаем, что его следует отменить, и продолжим наши попытки добиться этого через апелляцию».

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Генеральный директор Masimo Джо Киани (Joe Kiani) заявил, что решение ITC можно интерпретировать как «мощный сигнал о том, что даже крупнейшая в мире компания не стоит выше закона».

В своем решении ITC не уточняет, импорт каких именно моделей Apple Watch может попасть под ограничения. В первоначальном иске Masimo к Apple от 2021 г. были упомянуты Apple Watch 6 – первые умные часы «Яблочных», оснащенные функцией мониторинга уровня кислорода в крови. В продажу они поступили в 2020 г. Тогда Apple Watch выпускались исключительно на фабриках партнеров американской корпорации в Китае. Однако летом 2022 г. Nikkei Asia сообщило о том, что Apple ведет переговоры со своими партнерами – Foxconn и Luxshare Precision Industry – о переносе части китайских производственных во Вьетнам. В этой стране Юго-Восточной Азии американцы планировали производить MacBook и Apple Watch.

Текущие суды Apple с медтех-компаниями

Судебное разбирательство между Apple и Masimo разворачивается сразу в нескольких юрисдикциях в пределах США. В родной для обеих компаний Калифорнии суд аннулировал судебный процесс, поскольку судьи не смогли прийти к единому решению.

В штате Делавэр Apple обратилась в суд со встречным иском, в котором назвала действия Masimo в правовом поле «маневром, нацеленным на расчистку пути» для ее собственных часов. Тяжба продолжается.

Запретом на ввоз Apple Watch способен обернуться неудачный исход в судебном разбирательстве с еще одной медтех-компанией – AliveCor. ITC вынесла решение в пользу AliveCor еще в феврале 2023 г., но отложила его исполнение на неопределенной срок в связи с проверкой действительности патентов, принадлежащих победившей стороне.

Продажи умных часов – важная статья доходов Apple

По итогам III квартала 2023 финансового года (завершился 1 июля 2023 г.) Apple отчиталась о выручке в $81,8 млрд, что на 1% меньше суммы продаж за аналогичный период годом ранее.

Направление носимой электроники, товаров для дома и аксессуаров, к которому относятся продажи умных часов, наушников AirPods и других продуктов, принесло Apple $8,28 млрд, следует из отчета компании. То есть на него приходится около 10% от совокупной выручки технологического гиганта из Калифорнии.