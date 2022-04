Во Всемирный день здоровья заботимся о родителях

7 апреля 2022 г. по всей планете будет отмечаться Всемирный день здоровья. Согласно исследованиям специалистов, ИМТ (индекс массы тела) у людей увеличивается с возрастом. Эксперты призывают в этом году уделить особое внимание здоровью тех, кто старше пятидесяти, и рассказывают, как помочь им сохранить и укрепить здоровье.

Специалисты платформы Zepp Health в начале 2022 г. проанализировали и интерпретировали анонимизированные данные совершеннолетних респондентов о количестве шагов, продолжительности сна, уровне стресса, показателях насыщения крови кислородом (SpO2), индекса массы тела (ИМТ), времени и интенсивности тренировок и другую информацию. Так у жителей России была выявлена тенденция повышения ИМТ с возрастом. В отчете содержатся данные более 6 млн пользователей носимых устройств Zepp и Amazfit.

ИМТ — это величина, которая позволяет оценить соотношение веса и роста человека и понять, является ли вес нормальным, избыточным или недостаточным.

Всего у 25% участников исследования возрастом от 50 лет и старше ИМТ был в норме (для сравнения: у 30-летних эта величина составляет 52%). Это вполне объяснимо, ведь с возрастом снижается двигательная активность, и замедляются метаболические процессы, а пищевые привычки остаются прежними. В то же время, избыточный вес может приводить к целому ряду проблем со здоровьем, причем у людей старшего поколения они гораздо более выражены. Самые распространенные риски, связанные с повышенным ИМТ, — это заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также развитие сахарного диабета.

Арина Жегалина, кардиолог клиники доказательной медицины, дает простые рекомендации о том, как поддерживать здоровый ИМТ в возрасте 50 лет и старше.

Рекомендации экспертов

1. Физическая активность. Важно уделять не менее 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности (работа по дому, пешие прогулки, скандинавская ходьба, йога) или не менее 70 минут в неделю занятиям высокой интенсивности (езда на велосипеде, бег). Степень нагрузки зависит от сил, желания и сопутствующих заболеваний.

2. Здоровое питание. Очень удобно использовать гарвардский подход к здоровому питанию. Мысленно делите тарелку на четыре четверти, планируя каждый прием пищи. Тогда две четверти тарелки следует отнести к овощам и фруктам, одну четверть – к белковой пище, а остальное – к углеводам. Нужно потреблять три таких тарелки в день.

3. Сон. В любой день недели желательно ложиться спать и просыпаться в одни и те же часы. Не важно, сколько вы спите, главное, чтобы вам это было комфортно и вы чувствовали себя отдохнувшим утром и не было желания поспать днем.

4. Психическое здоровье. В любом возрасте очень важно иметь хобби. Чтение книг, вязание, садоводство, танцы — все это позволяет жить полноценной и интересной жизнью.

Для людей старше пятидесяти лет крайне важно следить за состоянием организма во время физических упражнений. Конечно, вы можете доверять своим собственным ощущениям, но носимые устройства, такие как смарт-часы Amazfit, более надежны. Они точно регистрируют наиболее важные показатели здоровья (уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, качество сна) и позволяют вам принимать оперативные меры, если что-то пойдет не так. Умные часы также помогают вам отслеживать свой прогресс и следить за положительными изменениями, что очень мотивирует продолжать заниматься спортом.

