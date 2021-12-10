Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России

Huawei Consumer Business Group (BG) объявляет о старте продаж в России серии смарт-часов нового поколения, в которую вошли Huawei Watch GT 3 диаметром 46 мм и 42 мм, а также Huawei Watch GT Runner. Устройства работают на операционной системе HarmonyOS 2.1, которая обеспечивает быстрые реакции интерфейса и удобное управление. Умные часы получили более 100 режимов тренировок, длительное время работы батареи, а также обширные возможности для мониторинга параметров организма, включая алгоритмы отслеживания сна Huawei TruSleep и фирменную технологию Huawei TruSeenTM 5.0+, повышающую точность измерения пульса. Об этом CNews сообщили представители компании Huawei.

Технологичный дизайн

Huawei Watch GT 3 оснащены вращающейся кнопкой с тактильной обратной связью, которая с высокой точностью распознает движения, обеспечивая интуитивное и комфортное управление интерфейсом: можно свободно перемещаться между иконками и масштабировать их для удобства просмотра. А быстрый доступ к нужной информации обеспечивает функция постоянного отображения на экране (AOD).

Вес Huawei Watch GT3 46 мм составляет 42,6 грамма при толщине 11 мм, а модели диаметром 42 мм — около 35 граммов при толщине 10,2 мм. Ремешки устройств выполнены из высококачественных материалов: каучука и телячьей кожи, что обеспечивает дополнительный комфорт и удобство при ношении.

Мониторинг параметров организма и профессиональные тренировки

В Huawei Watch GT 3 реализована новая версия технологии мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 5.0+: в ней применяется сенсор с двумя источниками света, восемью светодиодами и стеклянной изогнутой нижней панелью для лучшего проникновения света, более низкого энергопотребления и комфортного ношения. Система геопозиционирования работает в двух диапазонах и поддерживает пять систем, что значительно увеличивает точность определения местоположения.

Huawei Watch GT

Новый модуль PPG 5.0 обеспечивает повышенную точность измерения пульса по сравнению с предыдущим поколением. Благодаря этому сердечный ритм четко отслеживается даже при интенсивных физических нагрузках. В Huawei Watch GT 3 также повысилась точность измерения уровня кислорода в крови (SpO2), уровня стресса и отслеживания менструального цикла. Технология мониторинга качества сна Huawei TruSleep формирует до 200 рекомендаций, основанных на данных о параметрах организма во время ночного отдыха.

Умные часы серии Huawei Watch GT отслеживают выполнение упражнений и анализируют данные о тренировках, что позволяет определить и отрегулировать индивидуально допустимые нагрузки. Специальные рекомендации учитывают текущий уровень физических возможностей и цели, которые пользователь ставит перед собой. Для постепенного повышения спортивных показателей смарт-часы поэтапно увеличивают интенсивность физической активности.

Huawei Watch GT 3 поддерживают более 100 видов тренировок, включая 18 профессиональных режимов, 12 видов спортивных занятий на открытом воздухе (бег, ходьба, альпинизм, походы, бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, плавание на открытой воде, триатлон, катание на лыжах, сноуборде, беговых лыжах и гольф) и шесть видов тренировок в помещениях, включая спортивную ходьбу, бег, велосипед, плавание в бассейне, эллиптический и гребной тренажеры.

Индивидуальный план тренировок

Специальная функция «Умный тренер по бегу» предлагает персонализированные рекомендации по физической активности, включая еженедельный план тренировок. Отслеживая реакцию организма на занятия спортом, предложенные «Умным тренером», пользователь может корректировать режим нагрузок для повышения эффективности и физической нагрузки. Вдобавок новая функция «Индекс бега» (RAI) повышает эффективность беговых тренировок за счет точного анализа о частоте пульса, темпе и других показателей.

До двух недель без подзарядки

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Новая серия Huawei Watch GT обладает повышенной автономностью: модель Huawei Watch GT 3 с диаметром циферблата 46 мм способна работать без подзарядки до 14 дней, включая 30 минут голосовых вызовов и прослушивания музыки по Bluetooth еженедельно, включенный мониторинг сердечного ритма и качества сна, активные уведомления и еженедельные полуторачасовые тренировки с включенным GPS. Модель Watch GT 3 с диаметром циферблата 42 мм способна работать в таком режиме до 7 дней. При этом экран часов можно включать около 200 раз в день.

Huawei Watch GT Runner

Еще одна модель серии — специальная версия для любителей бега Huawei Watch GT Runner. Благодаря особой конструкции задняя панель часов лучше вентилируется воздухом, что повышает комфорт во время тренировок. Легкий и прочный корпус из композитного волокна отличается прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям, при этом вес часов составляет 38,5 граммов. Сверхлегкий керамический безель и вращающаяся титановая кнопка упрощают управление функциями прямо во время занятий. Антибактериальный силиконовый ремешок не вызывает дискомфорта даже при круглосуточном ношении.

Huawei Watch GT Runner оснащены циферблатом, на котором отображаются данные, необходимые для повышения эффективности беговых тренировок: текущая нагрузка, индекс беговой способности, время восстановления, погодные условия и другие. Индивидуально настраивая содержимое циферблата, пользователи могут получать информацию прямо во время пробежки и регулировать нагрузку. Часы способны проводить мониторинг техники бега и предоставлять информацию о постановке стоп, расположении корпуса и движении конечностей во время тренировки, что помогает не только быстрее достигнуть спортивных целей, но и предотвратить травмы. Функция определения лактатного (анаэробного) порога также значительно повышает эффективность занятий спортом.

Помимо этого, Huawei Watch GT Runner способны круглосуточно отслеживать опасные симптомы, связанные с сердцем, такие как мерцательная аритмия, а также задержки дыхания во сне (апноэ), что гарантирует всесторонний анализ здоровья бегунов и помогает им оценивать свое физическое состояние в реальном времени.

Вдобавок часы имеют встроенный барометр, который предупреждает о наступлении непогоды при резких изменениях атмосферного давления. Встроенный компас поможет сориентироваться и найти дорогу в незнакомой местности. Как и другие модели серии, Huawei Watch GT Runner позволяют отвечать на телефонные звонки и воспроизводить музыку через беспроводные наушники.

Помимо поддержки пяти видов навигационных систем и двухдиапазонного GPS-приемника, Huawei Watch GT Runner оснащены наружной антенной для приема сигнала со спутников. Инновационная конструкция и покрытие из композитных материалов позволяют снизить воздействие внешних помех и уменьшить габариты корпуса.

Huawei Watch GT Runner оснащены батареей, которая обеспечивает до 14 дней автономной работы в обычном режиме и до семи дней при интенсивном использовании. Часы поддерживают обратную беспроводную зарядку, благодаря чему пользователи могут использовать смартфон Huawei в качестве батареи для часов без необходимости носить с собой дополнительное зарядное устройство.

Цены и доступность

Стоимость Huawei Watch GT

Продажи новой серии смарт-часов Huawei Watch GT начнутся 10 декабря 2021 г. в официальных магазинах Huawei и магазинах-партнерах.