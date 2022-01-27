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Отчет цифровой платформы Zepp о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год

Подготовленный цифровой платформой Zepp отчет дает представление об общем уровне здоровья населения в России, позволяет оценить показатели и сравнить их с нормой.

Отчет о состоянии здоровья российских граждан за 2021 год.pdf

Платформа разработана Zepp Health Corporation для мониторинга важнейших показателей здоровья. Она развивается в соответствии с предпочтениями пользователей и глобальными изменениями в области медицины и здравоохранения. Такой подход позволяет пользователям всесторонне оценить свои показатели и вовремя предпринять соответствующие меры по их улучшению.

Специалисты платформы проанализировали и интерпретировали анонимизированные[1] данные совершеннолетних респондентов о количестве шагов, продолжительности сна, уровне стресса, показателях насыщения крови кислородом (SpO2), индекса массы тела (ИМТ), времени и интенсивности тренировок и другую информацию. В отчете содержатся данные более 1,5 миллиона пользователей носимых устройств Zepp и Amazfit.

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Краткое содержание отчета:

  1. Умеренная ежедневная ходьба может значительно снизить риск сердечно-сосудистых и других заболеваний. В 2021 году россияне в среднем проходили 6846 шагов в сутки. Этот показатель меньше рекомендованной ВОЗ нормы всего на 31% и почти не отличается от данных за 2020 год.
  2. У большинства людей, время сна которых в среднем составляет 7-8 часов в сутки, физическое состояние лучше, чем у тех, кто спит меньше, уровень ежедневного стресса ниже среднего, а ИМТ в пределах стандартного диапазона. Россияне спят в среднем 7 ч. 03 мин., что соответствует рекомендациям Американской академии медицины сна. При этом отслеживается тенденция сокращения количества сна у старшего поколения, особенно у тех, кому за пятьдесят. В 2020 году у этой возрастной группы было 28 дней со средним временем сна менее 7 часов в сутки, а в 2021 году уже 34 дня. У зумеров эта разница составляет 4 дня.
  3. SPO2 (насыщение артериальной крови кислородом) является жизненно важным физиологическим показателем. Недостаток кислорода в крови оказывает сильное негативное влияние на центральную нервную систему, печень, почки и другие органы и функции организма. В России с этим показателем почти все в порядке — люди с аномальным уровнем SpO2 составляют всего 1,5% от общей численности пользователей носимых устройств Zepp и Amazfit.
  4. ИМТ (индекс массы тела) позволяет выявить проблемы с лишним весом. В норме показатель ИМТ должен попадать в диапазон 18–25. Высокий и очень высокий ИМТ может стать причиной проблем с сердцем и опорно-двигательным аппаратом. Женщин со стандартным ИМТ значительно больше, чем мужчин. При этом мужчины на 3% реже достигают уровня ИМT, соответствующего первой и последующим степеням ожирения (ИМТ >30). У жителей России заметна тенденция повышения ИМТ с возрастом. Этого можно избежать, если с детства формировать полезные привычки, такие как регулярные тренировки, правильное питание и здоровый сон. Алгоритмы платформы Zepp рассчитывают индекс массы тела автоматически, достаточно вбить корректные данные в мобильное приложение.
  5. Согласно отчету, в России самая низкая доля пользователей, которые занимаются спортом ≥1 раза в неделю — всего 8,3%. И этот показатель с каждым годом падает. Менее 10% занимающихся спортом респондентов следуют рекомендациям ВОЗ тренироваться не менее 3 раз в неделю по 50 минут.

Чтобы показать изменение состояния здоровья людей в перспективе, в отчете сравниваются показатели более 30 млн респондентов из пяти стран мира: США, Испании, Италии, Китая и России.

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Выводы:

  • Респонденты из представленных в отчете пяти стран, по всей видимости, еще не полностью восстановили привычный режим тренировок после введения ограничений из-за пандемии. По сравнению с 2020 годом доля пользователей, которые занимаются спортом ≥1 раза в неделю, практически не изменилась.
  • Количество пользователей, которые в среднем спят менее семи часов в день, по сравнению с 2020 годом увеличилось. При этом в четырех странах средний показатель сна попадает в диапазон 7-8 часов, рекомендованный ВОЗ. Китайские респонденты спят меньше всего.
  • Во всех пяти странах женщин со стандартным ИМТ больше, чем мужчин. Пользователи из США в среднем проходят меньше шагов в сутки, чем респонденты из других стран, и только у 33,3% из них ИМТ в пределах стандартного диапазона.
  • Согласно отчету, 17,3% итальянских респондентов во всех возрастных группах занимаются спортом ≥1 раза в неделю, а в России таких пользователей только 8,3%.

Для улучшения качества жизни не обязательно резко менять привычный режим и загонять себя в жесткие рамки. Начать можно с отслеживания основных показателей здоровья с помощью фитнес-гаджета и плавного внедрения в распорядок дня простых привычек. Иногда достаточно просто пройти лишние 200 метров, выдохнуть и не нервничать из-за пустяка, отказаться от манящего пирожного на ночь и лечь спать пораньше. А иногда необходимо и полное медицинское обследование.

Технологии Zepp Health на страже вашего здоровья!

[1]Все пользовательские данные являются конфиденциальной информацией. Zepp Health Corporation обеспечивает безопасность пользовательских данных, используя надежные средства защиты от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия или уничтожения хранящихся пользовательских данных.

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