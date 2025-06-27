«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4290 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

Xiaomi Smart Band 10 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с симметричными рамками по 2 мм и плотностью пикселей 326 PPI. Соотношение экрана к корпусу 73%, частота обновления 60 Гц и яркость до 1500 нит (HBM) обеспечивают яркое и насыщенное изображение.

Сенсорный экран – с защитой от влаги, есть новая керамическая версия в оттенке «Жемчужный белый» и 10 универсальных аксессуаров.

В устройстве доступно более 150 режимов активности, включая автоматическое распознавание упражнений, а также расширенные показатели, такие как максимальное потребление кислорода (VO2 max), уровень нагрузки и время восстановления.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10

Обновленный режим «Плавание» теперь поддерживает отслеживание пульса в реальном времени, а благодаря 9-осевому датчику и водонепроницаемости 5ATM достигается точность подсчета кругов до 96%.

Функция трансляции пульса по Bluetooth позволяет делиться данными в реальном времени с совместимыми устройствами — например, с беговыми дорожками или фитнес-приложениями.

Для восстановления и качественного отдыха браслет предлагает расширенный мониторинг сна, теперь с новым отображением эффективности сна и распределения фаз, которые дают более полное представление о его качестве.

На основе собранных данных Xiaomi Smart Band 10 формируют персонализированные рекомендации, помогая пользователю выработать здоровые привычки сна.

Xiaomi Smart Band 10 помогает комплексно поддерживать хорошую форму, круглосуточно отслеживая частоту сердечных сокращений, уровень SpO2 и уровень стресса.

Xiaomi Smart Band 10 подключаются к смартфонам, планшетам и наушникам16 Xiaomi с поддержкой системы Xiaomi HyperOS 2 через Xiaomi Smart Hub, позволяя управлять устройствами прямо с экрана браслета.

Уведомления, синхронизация с календарем и настраиваемые быстрые ответы помогают оставаться на связи в течение всего дня.

Благодаря аккумулятору емкостью 233 мАч Xiaomi Smart Band 10 обеспечивают до 21 дня работы в обычном режиме или 9 дней с постоянно включенным экраном, а полная зарядка занимает около часа.

Цены и доступность

Xiaomi Smart Band 10 будут доступны для продажи начиная с 27 июня 2025 г. в черном, серебряном и розовом цветах по цене 4290 руб., дополнительно будет доступна керамическая версия в белом цвете по цене 5990 руб.