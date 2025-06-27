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«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10. Стоимость устройств в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 4290 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо»

Xiaomi Smart Band 10 оснащен 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем с симметричными рамками по 2 мм и плотностью пикселей 326 PPI. Соотношение экрана к корпусу 73%, частота обновления 60 Гц и яркость до 1500 нит (HBM) обеспечивают яркое и насыщенное изображение.

Сенсорный экран – с защитой от влаги, есть новая керамическая версия в оттенке «Жемчужный белый» и 10 универсальных аксессуаров.

В устройстве доступно более 150 режимов активности, включая автоматическое распознавание упражнений, а также расширенные показатели, такие как максимальное потребление кислорода (VO2 max), уровень нагрузки и время восстановления.

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М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» объявляет старт продаж Xiaomi Smart Band 10

Обновленный режим «Плавание» теперь поддерживает отслеживание пульса в реальном времени, а благодаря 9-осевому датчику и водонепроницаемости 5ATM достигается точность подсчета кругов до 96%.

Функция трансляции пульса по Bluetooth позволяет делиться данными в реальном времени с совместимыми устройствами — например, с беговыми дорожками или фитнес-приложениями.

Для восстановления и качественного отдыха браслет предлагает расширенный мониторинг сна, теперь с новым отображением эффективности сна и распределения фаз, которые дают более полное представление о его качестве.

На основе собранных данных Xiaomi Smart Band 10 формируют персонализированные рекомендации, помогая пользователю выработать здоровые привычки сна.

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Xiaomi Smart Band 10 помогает комплексно поддерживать хорошую форму, круглосуточно отслеживая частоту сердечных сокращений, уровень SpO2 и уровень стресса.

Xiaomi Smart Band 10 подключаются к смартфонам, планшетам и наушникам16 Xiaomi с поддержкой системы Xiaomi HyperOS 2 через Xiaomi Smart Hub, позволяя управлять устройствами прямо с экрана браслета.

Уведомления, синхронизация с календарем и настраиваемые быстрые ответы помогают оставаться на связи в течение всего дня.

Благодаря аккумулятору емкостью 233 мАч Xiaomi Smart Band 10 обеспечивают до 21 дня работы в обычном режиме или 9 дней с постоянно включенным экраном, а полная зарядка занимает около часа.

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Цены и доступность

Xiaomi Smart Band 10 будут доступны для продажи начиная с 27 июня 2025 г. в черном, серебряном и розовом цветах по цене 4290 руб., дополнительно будет доступна керамическая версия в белом цвете по цене 5990 руб.

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