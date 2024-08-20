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На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов

На AliExpress стартовали глобальные продажи нового фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9. Россиянам для заказа гаджет уже доступен в магазинах дистрибьюторов на Aliexpress.

Гаджет имеет AMOLED-дисплей с диагональю 1,62 дюйма, разрешение экрана — 192x490 пикселей с плотностью 326 точек на дюйм. Фитнес-браслет обладает максимальной яркостью 1200 нит и имеет автоматическую регулировку яркости экрана. Частота обновления — 60 Гц.

Часы могут отслеживать важные показатели здоровья. Например, в них встроен точный мониторинг частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови (SpO2), а также есть всесторонний мониторинг сна, который поможет оценить качество отдыха и оптимизировать режим.

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Aliexpress
На Aliexpress стартовали продажи новых фитнес-браслетов

Браслет поддерживает более 150 режимов тренировок, что позволяют отслеживать частоту сердечных сокращений и сожженные калории во время тренировки, делая каждую активность более эффективной. 10 беговых дорожек на запястье позволяют устанавливать напоминания на необходимые целевые значения частоты сердечных сокращений и темпа бега.

Браслет с ремешком весит 27,4 грамма и незаметен на запястье. Время автономной работы составляет до 21 дня при обычном ежедневном использовании. В режиме ожидания его время работы достигает 9 дней без подзарядки. А полностью зарядить гаджет можно всего за 1 час.

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Уровень водонепроницаемости — 5 АТМ, устройство можно использовать во время плавания и тренировок в условиях повышенной влажности. Xiaomi Smart Band 9 совместим с Android 8.0, iOS 12 или выше, что делает его доступным для большинства пользователей.

Цена на Xiaomi Smart Band 9, с учетом всех скидок, составляет от 3135 руб.

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