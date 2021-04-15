Раскрыт финальный дизайн новой ОС Android 12. Что будет нового

В середине мая 2021 г. Google анонсирует мобильную ОС Android 12. Разработка ее дизайна находится на финальной стадии, и в интернете впервые появились скриншоты обновленной оболочки. Изменений много, но значительная их часть заимствована из Apple iOS, iPad OS и MIUI – фирменной прошивки для Android-смартфонов Xiaomi.

Обновленный Android

В Сеть впервые попали скриншоты интерфейса Android 12 – новой версии мобильной ОС Google. Изображения опубликовал авторитетный портал XDA Developers, и, с высокой степенью вероятности, это финальный вариант дизайна обновленной платформы, поскольку до ее анонса остается немногим больше месяца.

Премьера Android 12 пройдет в рамках ежегодной конференции Google I/O 2021. Она откроется 18 мая 2021 г. и будет длиться три дня, в течение которых Google покажет и другие свои новинки – программные и «железные».

Android 12 не получил полностью новый дизайн, о возможном появлении которого CNews писал в феврале 2021 г. – система по-прежнему похожа на Android 11, 10 и более ранние версии.

Прошивку Android 12 получат только самые современные смартфоны

Тем не менее, визуальные отличия все же есть, хотя в этой версии разработчики сосредоточились в первую очередь на удобстве пользования системой и добавлении в нее новых функций. Некоторые из них они подсмотрели у производителей смартфонов с фирменной оболочкой поверх Android.

Идея, скопированная у Xiaomi

Первое, на что обратили внимание специалисты XDA Developers – это обновленное меню получения снимка экрана, скриншота. Теперь зафиксировать можно не только видимую область экрана, но и, что скрывается ниже – для этого можно вручную указать размер будущего скриншота.

Google отстает от Xiaomi в плане удобства ряда функций Android на несколько лет

Точно такая же функция, только более автоматизированная, еще несколько лет назад появилась в MIUI – фирменной прошивке для Android-смартфонов Xiaomi. При создании скриншота пользователю нужно лишь нажать кнопку «Прокрутка», и оболочка сама сделает снимок всего окна приложения или, при необходимости, лишь его части.

Android в стиле iPad OS

Еще одну функцию Android 12 разработчики позаимствовали у iPad OS – прошивки Apple для ее планшетов. Google скопировала идею расширенной многозадачности, которая в данном случае выражена в своего рода таскбаре – в нижней части экрана теперь расположена панель с пиктограммами активных и недавно использованных приложений.

Android 12 в планшетном режиме напоминает iPad OS

Эта функция будет актуальна только для планшетов. Она позволяет не только быстро переключаться между нужными программами, но и приближает Android 12 по возможностям к настольным ОС – подобная панель по умолчанию есть в Apple macOS, да и в Windows есть аналогичные инструменты.

Но стоит отметить, что Google не первая, кто пытается превратить Android для планшетов в ОС, столь же удобную в использовании, сколь и полноценные настольные системы. В марте 2021 г. компания Xiaomi выпустила смартфон Mi Mix Fold с гибким экраном, и при раскрытии дисплея оболочка MIUI превращается почти в полный аналог Windows с точки зрения интерфейса.

MIUI для Mi Mix Fold

В MIUI для Mi Mix Fold появились рабочий стол, полноценная многооконность, стартовое меню и нижняя панель с запущенными приложениями.

Обновленные элементы интерфейса

В Android 12 Google подкрутила дизайн ряда ползунков, чтобы по ним было проще попадать пальцем. В первую очередь это коснулось ползунка регулировки громкости – он стал заметно более крупным и округлым.

То же было применено и для горизонтального ползунка настройки яркости подсветки, скрывающегося в верхней шторке. В предыдущих версиях Android для его использования приходилось развивать точность касаний, а в Android 12 это больше не требуется.

Обновленные ползунки в Android 12

Но и тут стоит отметить, что Google подсмотрела эту идею у конкурентов. Точно такие же по размерам ползунки есть и в iOS от Apple, и в MIUI от Xiaomi.

Инвестиции в столичный финтех резко выросли после многолетнего спада Инновации и стартапы

Также ОС Android 12 не обошлась без новых «украшательств». Google встроила в систему много новых анимаций – пользователь увидит их при подключении зарядного устройства, перемещении иконок приложений по экрану и открытии списка установленных программ.

Новая анимация подключения зарядного устройства

В дополнение к этому разработчики расширили набор штатных эмодзи.

Максимальная безопасность

В Android 12 Google сильно уменьшила возможности приложений по части доступа к «персональной» части смартфона. В частности, появилась новая опция – ОС теперь предупреждает, если какое-либо приложение пытается добраться до буфера обмена.

Буфер обмена теперь под контролем

Например, если скопировать какой-либо текст в любом приложении и вставить его, к примеру, окне браузера, Android 12 сразу уведомит об этом. Пока неясно, будет ли это касаться только активного приложения, или же работающее в фоне ПО теперь тоже выйдет из тени по части работы с буфером обмена.

Определенные изменения получил и диалог предоставления доступа приложениям к данным геолокации. В предыдущих версиях Android пользователь мог лишь решать, предоставлять им его или нет, а в Android 12 появился выбор точности геоданных, которые будет получать та или иная утилита.

Некоторым приложениям ни к чему давать доступ к своим точным координатам

Вариантов всего два – «точный» и «приблизительный». Первый подойдет, к примеру, для навигаторов, а второй – для подавляющего большинства приложений, которым для корректной работы зачем-то нужны GPS-координаты пользователя. Функция полной блокировки доступа к геоданным, разумеется, сохранена.

Когда ждать

В Android 12 будет значительно больше нововведений, но намного менее глобальных и заметных пользователям. В мае 2021 г. Google проведет анонс новой системы, но ее релиза, вероятно, состоится значительно позже – Android 10 и 11 тоже показывали в мае (2019 и 2020 гг. соответственно), а выходили они в августе 2019 г. и сентябре 2020 г.

Впервые о подготовке Google к анонсу Android 12 стало известно в начале февраля 2021 г., когда появились первые подробности о ее бета-версии для разработчиков. В середине февраля 2021 г. выяснилось, что Google может отказаться от концепции дизайна Material Design, появившейся еще в Android 5, в пользу ее улучшенной версии Material Design Next, на скриншотах, предоставленных XDA Developers, никаких глобальных изменений не видно.