В Android 12 больше не будет привычного дизайна. Google откажется от Material Design

Впервые за семь лет Google готовит для Android полностью новую концепцию дизайна – она сменит нынешнюю Material Design семилетней давности и будет называться Material Design Next. Изменения коснутся самых разных элементов облика ОС – даже добавится функция управления одной рукой, которую Google подсмотрела у Apple, Samsung и Xiaomi. Анонс Android 12 запланирован на весну 2021 г.

Перерисованный Android со «сладким» названием

Google готовит радикальный редизайн своей мобильной ОС Android 12, которую может показать весной и выпустить к концу лета 2021 г. По информации портала XDA Developers, изменений в облике системы будет настолько много, что Google решила объединить их в новую философию дизайна Material Design Next, которая придет на смену использующейся сейчас Material Design.

Концепция Material Design в 2021 г. отметит свое семилетие – Google анонсировала ее летом 2014 г. и запустила в ноябре 2014 г. в составе ОС Android 5 Lollipop. В сравнении с интерфейсом в первых четырех версиях платформы Android 5 внешне изменилась полностью, в первую очередь сменив темные цвета на светлые оттенки.

Вместе с новой философией дизайна Android 12 может получить еще одно изменение – Google может вернуться к традиции называть различные версии своей ОС «сладкими» именами в честь различных не самых полезных продуктов. В последний раз такое кодовое имя было у Android 9 (она называлась Pie – «пирог»), тогда как Android 10 и Android 11 обошлись без псевдонимов. По версии XDA Developers, кодовым именем Android 12 станет Snow cone – так называется летний десерт из сладкого колотого льда.

В XDA Developers уверены, что Android 12 будет выглядеть именно так

Портал The Verge предложил ряд других вариантов названия, среди которых: Salted Caramel, Sheet Cake, Sponge Cake, Shortbread, Sherbet, Stracciatella и др. На каком именно остановится Google, и станет ли она в принципе возрождать давнюю традицию, пока остается неизвестным.

В погоне за Xiaomi и Samsung

В дополнение к «сладкому» прозвищу и новой концепции дизайна в Android 12 может появиться возможность управления одной рукой, необходимость которой диктует непрекращающийся рост размеров дисплеев смартфонов. Google, пишет XDA Developers, может встроить ее в AOSP-версию Android, что позволит всем производителям Android-гаджетов задействовать ее в собственных кастомизированных прошивках.

В актуальных версиях Android, вплоть до Android 11, эта функция не реализована, несмотря на то, что в iPhone она существует достаточно давно. В итоге ряд крупных производителей реализовали ее своими силами и интегрировали ее в оболочку собственных мобильников.

Управление одной рукой в Xiaomi MIUI

Например, режим управления одной рукой есть в современных смартфонах Samsung, равно как и в мобильниках китайской Xiaomi. В прошивке последней активация этого режима происходит при помощи свайпа слева направо по навигационным кнопкам внизу экрана.

«Картинка в картинке» и новшества в шторке уведомлений

В Android 12 ожидаются улучшения в работе режима «картинка в картинке», позволяющего, например, смотреть YouTube в небольшом окне поверх любого другого приложения. По информации MSPowerUser, пользователи получат возможность более плавно изменять размеры окна с видео, добиваясь наиболее удобных для них пропорций.

Смотреть YouTube на Android фоном станет еще удобнее

Также мини-окошко с запущенным роликом можно будет частично скрывать за пределами видимой области экрана. В Android 11 подобное приводит к закрытию этого окна, а в Android 12 оно на 2/3 скроется за экраном», но по-прежнему будет активно. Это нужно, чтобы можно было максимально высвободить пространство на экране при работе с основным приложением, например, с мессенджером, и одновременном просмотре роликов.

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Шторка уведомлений научится корректно работать в ландшафтном (горизонтальном) режиме использования смартфона. Все сообщения теперь будут расположены вертикально слева и справа вместо того, чтобы занимать ценное пространство в верхней части узкого экрана. Размер уведомлений также можно будет настраивать.

Продвинутый акселерометр

В Android 12, по информации 9to5Google, появится более продвинутый программный акселерометр, способный лучше определять положение смартфона в пространстве и менять ориентацию изображения с портретной на ландшафтную и наоборот. В нынешних реализациях Android эта функция не всегда срабатывает корректно.

Улучшенный акселерометр пригодится в первую очередь владельцам планшетов

Google научит Android 12 отслеживать положение лица пользователя и на основе этой информации выбирать правильную ориентацию интерфейса. Использоваться для этого будет фронтальная камера, так что эту функцию определенно не оценят те, кто не хочет, чтобы устройство лишний раз следило за ним. Впрочем, 9to5Google утверждает, что собранная фронтальной камерой информация не передается на серверы Google – обработка снимков осуществляется на самом смартфоне.

Еще больше изменений

Первая бета-версия Android 12 может выйти до конца февраля 2021 г., но, по традиции, будет доступна только разработчикам. Премьера ОС может состояться в конце весны 2021 г. на конференции Google I/O.

CNews писал, что изменений в пользовательском интерфейса Android 12 будет очень много – например, появится возможность устанавливать свою цветовую схему интерфейса вместо выбора между банальными светлой и темной темами. Также смартфоны на базе этой ОС научатся реагировать на постукивания по задней крышке и активировать те или иные приложения в зависимости от настроек.

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Что касается облика системы, которую в XDA Developers назвали Material Design Next, то он будет напоминать интерфейс iOS – конкурирующей мобильной платформы Apple. Это выразится в первую очередь в отказе от эффектов прозрачности в ряде меню, например, в той же шторке уведомлений, и большем количестве элементов интерфейса со скругленными углами.