Cмартфон Realme C65 поступил в продажу в «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж новой модели серии Realme C — смартфона Realme C65. Смартфон получил защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, тонкий корпус 7,64 мм, зарядку 45 Вт и батарею 5000 мАч. Смартфон доступен в сети «М.Видео-Эльдорадо» в двух цветах — черном и золотом по цене от 14 999 руб. за версию 6+128 ГБ и от 16 999 руб. за версию 8+256 ГБ. Об этом CNews сообщили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо».

Realme C65 оснащен оптимизированной мини-капсулой 2.0, динамической кнопкой с возможностью назначения двух дополнительных действий и специальным алгоритмом с интегрированным ИИ, позволяющим распознавать жесты и управлять некоторыми функциями смартфона без прикосновений к экрану.

М.Видео-Эльдорадо Realme C65 поступил в продажу в «М.Видео-Эльдорадо»

Благодаря оптимизированному аппаратному и программному обеспечению Realme C65 стал первым смартфоном в своем сегменте с сертификатом 48-Month Fluency Rating от немецкой экспертной организации TÜV SÜD, гарантирующим четыре года плавной работы устройства. Это стало возможно благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G85, оснащенному ядрами с тактовой частотой до 2,0 ГГц, а также режиму Realme AI Boost. Последний оценивает срочность задач и оптимизирует распределение ресурсов на всех уровнях, значительно повышая производительность и поддерживая плавную работу установленных на смартфон приложений и игр. Realme С65 стал первой моделью бренда, оснащенной таким режимом.

Кроме того, смартфон получил накопитель емкостью до 256 ГБ и оперативную память до 16 ГБ за счет технологии динамического расширения памяти DRE.

Realme C65 оснащен зарядкой 45 Вт. С ее помощью зарядить смартфон с 0 до 50% можно всего за 30 минут, а до 100% — за 77 минут. Зарядное устройство оснащено множеством степеней защиты от внештатных ситуаций, таких как защита от перезаряда, защита от перенапряжения, защита от перегрева и других. За счет емкости аккумулятора 5000 мАч время в режиме звонков составляет 37 часов, общение в мессенджерах — 23 часа, а время прослушивания музыки — 82 час.

Realme C65 может похвастаться: сертификатом TÜV Low Blue Light, подтверждающим соответствие нормам излучения синего света; защитой от пыли и брызг по стандарту IP54; такими функциями, как распознавание воды на экране, которая позволяет пользоваться смартфоном мокрыми руками, и 360° Surround Antenna, обеспечивающей повышенную стабильность сетевого соединения.

Вес Realme C65 составляет 185 г, а толщина корпуса — 7,64 мм. Этого удалось добиться благодаря оптимизированной технологии производства и узкой батарее, толщина которой составляет 4,44 мм.

Благодаря функции динамической кнопки можно настроить кнопку питания Realme C65 на два дополнительных действия: например, запускать с ее помощью камеру, включать фонарь, менять режим оповещения и другое.

В смартфон интегрирована функция распознавания жестов, благодаря чему некоторыми его функциями можно управлять, не касаясь экрана. Устройство собирает данные с датчика приближения и фронтальной камеры и с помощью специального алгоритма с ИИ идентифицирует жест перед собой. Это дает возможность отвечать на звонки или, например, «‎свайпать»‎‎ короткие видео.

Мини-капсула 2.0, впервые среди Android устройств интегрированная в смартфон предыдущего поколения Realme C55, была оптимизирована и доработана как визуально, так и функционально. С ее помощью можно отслеживать статус заряда, количества пройденных шагов, объем израсходованного трафика, а также управлять музыкальным плеером.

Realme C65 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем. Он поддерживает пиковую яркость до 625 нит и частоту обновления 90 Гц. Камера имеет разрешение 50 МП.