«Билайн» объявляет о старте продаж Realme C75 с выгодой до 6000 рублей

В интернет-магазине, а также в офисах продаж и обслуживания «Билайна» стартовали продажи нового смартфона Realme C75. Клиенты мобильного оператора могут приобрести устройство на особых условиях: комплект 3 в 1, который включает смартфон Realme C75, аксессуар и бонусы на связь с выгодой до 6000 руб. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Новинка Realme доступна в золотом и черном цветах, в конфигурации 8+128 ГБ по цене 15 999 руб., а 8+256 ГБ — 17 999 руб.

Realme C75 — смартфон, получивший сертификат TÜV Rheinland «Смартфон повышенной прочности» и прошедший тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H.

Смартфон имеет максимально возможную защиту от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66. Прочность устройства также обеспечивается инновационной конструкцией ArmorShell Tough Build, разработанной Realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в четыре раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся ранее.

В смартфоне есть чипсет G92 Max и оперативная память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ, а также FHD-экран с частотой обновления 90 Гц.

Realme C75 также оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном, что обеспечивает громкий, но чистый звук.

Аккумулятор 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт ускоренно заряжает батарею на целый день — пяти минут зарядки достаточно для трех часов работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки.