«М.Видео-Эльдорадо» начинает продажи смартфона Realme C75

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж нового смартфона Realme C75. Цена в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 15 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Realme C75 — смартфон, получивший сертификат TÜV Rheinland «Смартфон повышенной прочности» и прошедший тест на работу в экстремальных условиях MIL-STD 810H.

Смартфон имеет максимально возможную защиту от влаги и пыли по стандартам IP69, IP68 и IP66. Рейтинг IP69 означает, что устройство выдерживает не только брызги и длительное погружение под воду, но и струи горячей воды под давлением. Кроме того, технология SonicWave Water Ejection позволяет быстро удалить до 50% попавшей в динамик воды.

М.Видео-Эльдорадо М.Видео-Эльдорадо » начинает продажи смартфона Realme C75

Прочность устройства также обеспечивается конструкцией ArmorShell Tough Build, разработанной Realme. Эта комплексная система защиты включает в себя стекло, которое обеспечивает в 2,6 раза большую ударостойкость и в четыре раза большую устойчивость к царапинам, чем материалы, использовавшиеся ранее. В составе стекла увеличено содержание лития, алюминия и бора до 35%, благодаря чему смартфон выдерживает падение с высоты 2 метров на бетон и мрамор. Это самое прочное стекло в ценовом диапазоне. Помимо этого, благодаря укрепленным углам корпуса смартфона, внутренней амортизации и высокопрочной алюминиевой крышке материнской платы устройство отличается самой прочной и устойчивой к падениям конструкцией в своем ценовом сегменте.

Realme C75 получил процессор MediaTek G92 Max и оперативную память объемом 8 ГБ с возможностью расширения еще на 16 ГБ. Функция AI Boost оптимизирует производительность, AI Smart Loop облегчает работу с приложениями, а AI Clear Face сделает размытые портреты четкими. Кроме того, Realme C75 получил обновленную мини-капсулу 3.0 и функцию уведомлений Grab, которые упрощают взаимодействие со смартфоном.

FHD-экран имеет частоту обновления 90 Гц. Realme C75 оснащен увеличенным динамиком, улучшенным качеством звука и более широким амплитудным диапазоном.

Аккумулятор 5828 мАч обеспечивает до 24 дней работы в режиме ожидания, а технология быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволяет за 5 минут зарядить смартфон на 3 часа работы в режиме разговора. Технология интеллектуальной зарядки отвечает за эффективность и безопасность зарядки даже при очень низких температурах окружающей среды. Также в устройстве доступна технология обратной зарядки. Аккумулятор Realme С75 рассчитан на четыре года работы и устойчив к проколам и сжатию.

Толщина смартфона составляет 7,99 мм, а вес — 196 г. Таких показателей удалось достичь благодаря усовершенствованной технологии укладки слоями, позволяющей увеличить емкость аккумулятора на 1000 мАч при увеличении толщины всего на 0,35 мм.

Realme С75 в конфигурации 8+128 ГБ доступен по цене от 15 999 руб. Realme С75 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 17 999 руб. Цвета – черный, золотой.