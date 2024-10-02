Cмартфон Realme С63 поступил в продажу в России

Realme объявляет о старте продаж смартфона C63 в России. Смартфон оснащен мощным зарядным устройством – минуты зарядки на мощности 45 Вт хватит на 1 час телефонных разговоров. Кроме того, Realme C63 получил расширенную гарантию в 24 месяца. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme С63 поставляется в комплекте с зарядным устройством мощностью 45 Вт, которое способно зарядить смартфон на 50% за 30 минут, а полностью — за 77 минут. Таких показателей удалось достичь благодаря интеллектуальным алгоритмам: VCVT реализует бесступенчатую регулировку напряжения, повышая эффективность и снижая тепловые потери, а алгоритм VFC замедляет скорость заряда в диапазоне от 90 до 100%, что предотвращает потерю емкости аккумулятором.

В зарядном устройстве предусмотрен ряд степеней защиты от внештатных ситуаций. Realme C63 защищен от перезаряда, перенапряжения, перегрузки по току, а также от перегрева: при достижении слишком высокой температуры зарядка прекращается.

Realme Realme С63

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает Realme C63 повышенную автономность. В режиме ожидания заряд может сохраняться 37 дней, во время прослушивания музыки — до 86 часов, а во время просмотра контента — до 14 часов. Режим суперэнергосбережения позволяет сохранить заряд в нужный момент: 5% заряда будет достаточно для 1,2 часов общения в мессенджерах, 1,8 часов звонков или 4,1 часа прослушивания музыки.

Realme C63 поддерживает технологию обратной зарядки, с помощью которой от смартфона можно подзарядить наушники, умные часы или другое устройство. Вслед за Realme C61, Realme C63 получил заводскую гарантию 24 месяца вместо стандартных 12 месяцев. Realme C63 имеет защиту от попадания влаги и пыли по стандарту IP54.

Смартфон получил 8+8 ГБ динамической оперативной памяти. Благодаря технологии DRE Realme C63 преобразовывает память накопителя в виртуальную оперативную, в результате чего объем ОЗУ увеличивается до 16 ГБ. Динамическая оперативная память позволяет открывать до 18 приложений одновременно, сами приложения запускаются быстрее, а работа с ними более плавная и комфортная.

Realme C63 поддерживает до 256 ГБ встроенной памяти — накопитель такого объема может вместить более чем 50 тыс. снимков на основную камеру или до 860 эпизодов сериалов. Помимо большого объема ОЗУ и ПЗУ, смартфон оснащен 8-ядерным процессором Unisoc T612. Чипсет набирает более 240 тыс. баллов в тесте производительности AnTuTu.

Realme C63 имеет корпус толщиной 7,74 мм и весом в 190 г («Кожаный синий») или даже 189 г («Зеленый нефрит»). Элементы корпуса выполнены из веганской кожи.

Realme C63 доступен в двух цветах — «Кожаный синий» и «Зеленый нефрит». Смартфон можно приобрести во всех магазинах партнеров Realme.

Realme С63 в конфигурации 8+256 ГБ доступен по цене от 14 999 руб.