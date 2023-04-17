Cмартфон Realme C55 с максимальным в сегменте объемом памяти поступит в продажу в России 25 апреля 2023 года

Realme, бренд смартфонов, объявляет о скором старте продаж в России Realme C55 — первого смартфона в обновленной С-серии. Realme C55 получит накопитель с максимальным объемом памяти 256 ГБ и возможность динамического расширения ОЗУ до 16 ГБ, ИИ-камеру с разрешением 64 МП, вдохновленный природой дизайн с первой на Android смартфоне мини-капсулой и ряд других функций. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Новый Realme C55 положит начало апгрейду всей C-серии, открывая широкому кругу потребителей доступ к целому ряду новых функций. Создавая Realme C55, компания сделала фокус на самых важных, по результатам масштабного исследования отзывов пользователей, аспектах современного смартфона: Realme C55 получил улучшения в четырех ключевых областях — камере, памяти, зарядке и дизайне.

Realme C55

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Realme — глобальный технологичный бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 160 млн. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.