Realme C53 получил новую конфигурацию с памятью 8 + 256 ГБ

Компания Realme объявляет о выходе новой версии смартфона C53 с объемом памяти 8 + 256 ГБ. По данным Realme к настоящему моменту в России продано свыше 6,3 млн смартфонов линейки C, а во всем мире — более 100 млн. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Оригинальная модель Realme C53 в конфигурации 6+128 ГБ поступила в продажу в России в августе 2023 г. и была приурочена к празднованию пятилетней годовщины компании. Смартфон он первым в своем ценовом сегменте получил быструю зарядку 33 Вт, до 12 ГБ динамической оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной, большой дисплей с частотой обновления 90 Гц, ИИ-камеру 50 МП и динамическую мини-капсулу.

В 2024 г. Realme продолжит активно представлять новые устройства в разных ценовых категориях. В ближайшее время компания готовит к выпуску новую серию смартфонов Note, которая отражает стремление Realme предлагать совершенные продукты в сегменте начального уровня.

Realme С53 с памятью 8+256 ГБ можно приобрести в России в магазинах-партнерах по цене от 14 999 руб.

Перезапуск СЭД как новый импульс развития Маркет

***

Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. В четвертом квартале 2023 г. глобальные поставки смартфонов Realme превысили 200 млн единиц. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.